Na Európu sa valí medikán: Meteorológovia vydávajú výstrahy a varujú pred katastrofou, hrozia ďalšie záplavy

Na juh Európy sa valí ďalšia pohroma. Meteorológovia vydali výstrahy pred nepriaznivým počasím. Medikán, ktorý už čoskoro na starý kontinent udrie, so sebou prinesie množstvo zrážok a masívne povodne.

Počasie bude nebezpečné

Ako upozorňuje portál iMeteo, už od dnes meteorológovia vydávajú výstrahy. Synoptické mapy európskeho modelu ECMWF ukazujú trajektóriu atlantickej poruchy prichádzajúcej z oceánu.

Na juhu Európy sa sformuje prvý medikán tohto roku. So sebou prinesie extrémne množstvo zrážok, a to najmä do Španielska, kde môže spadnúť až 180 milimetrov zrážok, a neskôr aj do Francúzska a Talianska. Taliansko bude nepriaznivé a nebezpečné počasie sprevádzať počas celého týždňa.

Situácia bude kritická aj vo štvrtok, kedy v Taliansku môže napadnúť až 230 milimetrov zrážok, pripraviť sa treba na silné búrky a prívalové zrážky. V sobotu už hrozia povodne.