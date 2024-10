Na Európu sa valí ďalšia pohroma: Nad Jadranom a Stredomorím sa prehlbujú tlakové níže, opäť hrozia povodne

Európu čaká ďalšia náročná skúška. Hrozí ďalšia vlna extrémnych povodní. Tá zasiahne predovšetkým Jadran a oblasti Stredomoria, kde začne dochádzať k prehlbovaniu ďalších tlakových níží.

Medzi najviac zasiahnuté krajiny budú patriť Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko a Čierna Hora. Úhrn zrážok tu môže dosiahnuť až 300 milimetrov, upozorňuje iMeteo.

Hrozí katastrofa

Starý kontinent sa musí pripraviť na ďalšiu vlnu povodní. Tá už v najbližších dňoch zasiahne Jadran a Stredomorie, nad ktorými už dochádza k prehlbovaniu tlakových níží.

V mnohých krajinách západného Balkánu platí výstraha pred povodňami. Okrem toho tu hrozí aj zosuv pôdy. Silné povodne najviac zasiahnu Slovinsko, Chorvátsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu a Albánsko.

Aktuálne už výdatne prší nad Chorvátskom a Slovinskom. Toto zrážkové pole sa začína presúvať nad Maďarsko až k nám.

Prídu výdatné dažde

Dažde neobídu ani Slovensko, tomu by však nemali hroziť záplavy a povodne. Lejaky však krajinu zasiahnu v niekoľkých vlnách. Tú, ktorá sa nad územím nachádza práve teraz, zapríčinila tlaková níž, ktorú meteorológovia nazvali Dagmar. Na západ Slovenska priniesla asi 10 milimetrov zrážok.

Už teraz sa nad nami presúva ďalšia vlna dažďa. Udrela od juhozápadu a zasiahne najmä južné regióny.

Kým zajtra by sa situácia mohla upokojiť a lejak by mal ustať, v piatok opäť od juhozápadu dorazí ďalšia vlna výdatného dažďa. Do piatkového večera u nás môže spadnúť až 40 milimetrov zrážok.