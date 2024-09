Na Európu sa valí Constanze: Hrozia silné búrky a dokonca aj tornádo. Zlé počasie zasiahne aj Slovensko

Ešte sa poriadne ani neupokojila situácia po povodniach a na Európu sa už ženie ďalšia smršť. Počasie v západnej a strednej Európe v najbližších dňoch ovplyvní búrka Constanze, informuje web TN.CZ.

Treba rátať s dažďom, silným vetrom a na niektorých miestach dokonca s tornádami. Najsilnejšie búrky sa dnes vyskytnú najmä v južných krajinách Európy, no hrozia aj na Slovensku, píše iMeteo. Výstrahy sú vydané od severného Portugalska až po severozápadné Španielsko a zlé počasie výrazne zasiahne aj Taliansko a Chorvátsko.

Výrazne sa ochladí

V Taliansku dokonca hrozí vznik tornád, inde zas silný vietor či krupobitie. Búrky sa však môžu objaviť aj u nás, no mali by byť slabšie. Vrchol vývoja vetra by mal nastať v piatok okolo poludnia a taktiež sa výrazne ochladí. Od soboty by denná teplota na Slovensku nemala prekročiť 20 stupňov Celzia.