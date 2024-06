Na EURE 2024 došlo včera k neuveriteľnému bizáru: O postupe tímov rozhodlo až siedme kritérium

V skupine C na Eure 2024 sa odohrala mimoriadne bizarná a nevídaná udalosť. Síce zrejme išlo o najnudnejšiu skupinu na tohtoročnom šampionáte, no to, ako postúpili Dánsko a Slovinsko, sme tu už dlho nemali.

Začnime však od prvého miesta. Anglickí futbalisti včera postúpili do osemfinále ME ako víťazi C-skupiny, a to aj napriek mimoriadne nepresvedčivým výkonom. Stačila im k tomu aj bezgólová remíza so Slovinskom v záverečnom skupinovom dueli v Kolíne nad Rýnom.

Historický postup

Slovinci sa do osemfinále prebojovali z tretej priečky tabuľky, vo vyraďovačke si zahrajú prvýkrát na významnom podujatí. Tento výsledok zároveň znamenal, že sa so šampionátom lúčia Chorváti, ktorí už nemôžu s dvoma bodmi postúpiť z tretej priečky B-skupiny. V tabuľke tretích tímov už nemôžu skončiť lepšie ako na piatom mieste.

Angličania mali už pred zápasom istý postup. V boji o štvrťfinále sa stretnú s jedným z mužstiev z tretích miest, na meno súpera si ešte musia počkať. Tu však nastala mimoriadne zložitá situácia. Slovinci nazbierali tri body za remízy, rovnako ako druhé Dánsko. Pri remíze vo vzájomnom zápase (1:1), rovnakom skóre (2:2), rozhodla v prospech severanov bilancia v disciplinárnom hodnotení. Dáni mali -6 a Slovinci -7.

Ako sa však ukázalo, túto bilanciu mali oba tímy rovnakú, v neprospech Slovinska tak podľa webu Goal.com rozhodla žltá karta pre člena realizačného tímu. Ak by teda Slovinci vypadli, situácia by ich zrejme neuveriteľne mrzela. Oba tímy však postúpili do osemfinále a Slovinci sa tak aspoň vyhli domácemu Nemecku, s ktorým si teraz budú musieť zmerať sily práve Dáni. Tí včera remizovali so Srbskom 0:0.