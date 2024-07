Na augustové peklo sa netešte, bude viac ako 38 stupňov: Takéto bude počasie týždeň po týždni, na toto sa pripravte

Pre ľudí citlivých na vysoké teploty ale nemáme dobré správy. Tento víkend a prvý augustový týždeň by malo byť ešte aspoň trochu chladnejšie, no potom prídu opäť horúčavy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje iMeteo, augustové počasie bude teplé a letné. Prvé dni budú trošku chladnejšie a môžu prísť aj búrky či dažde. „Pred nami sú pokojné dni, ale už vo štvrtok, teda v prvý augustový deň začne počasie v našej oblasti ovplyvňovať studený front, ktorý už vo štvrtok večer môže priniesť prvé prehánky a búrky aj na naše územie. Celkom určite nás však búrky čakajú v piatok.“

Búrková činnosť by mala byť počas mesiaca slabšia ako v júli a júni. No pokiaľ bude dusno a veľmi horúco, môžu sa búrky vyskytnúť. Od tohto víkendu sa počasie zlepší a počas prvého augustového týždňa už bude horúco. Teploty sa môžu šplhať aj k +38 stupňov. Druhý augustový týždeň sa bude niesť v podobnom duchu. Slovensko bude stále ovplyvňovať tlaková výš.

„V nasledujúcich dňoch by sa táto tlaková výš mala presúvať ďalej a jej stred sa dostane juhovýchodne od Slovenska, čím sa do našej oblasti otvorí veľmi teplé, juhozápadné prúdenie až z Afriky.“ Čakajú nás tropické horúčavy s teplotami, ktoré sa budú blížiť k 40 stupňom.

Od polovice augusta môžu prísť búrky

Od 8. augusta k nám bude prúdiť aj brázda nižšieho tlaku, ktorá môže spôsobiť búrky. Do 20. augusta by tak malo byť počasie premenlivé, no stále horúce. „Teploty by sa v najteplejších regiónoch Slovenska mali aj naďalej dostávať cez hranicu +30 °C.“

Záver augusta bude pokojný a teplý. Školáci si užijú posledné teplé augustové dni. Odborníci však už vedia aj to, aké počasie nás čaká ďalší mesiac. „Podľa ECMWF bude august nadpriemerne teplý, takže sa treba pripraviť na ďalšie vlny horúčav počas tohto mesiaca,“ tvrdí iMeteo.