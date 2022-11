Na 18. narodeniny dostanú obyvatelia Nemecka dar vo výške 200 eur. Má to ale háčik, musia ich využiť na túto vec

Predstavte si, že by ste na svoje 18. narodeniny dostali od štátu voucher v hodnote 200 eur. Iste by to každého potešilo. Z takéhoto benefitu sa môžu tešiť napríklad Nemci, má to ale háčik. Peniaze musia využiť na kultúru.

Poukaz môžu využiť napríklad na kúpu lístkov na koncert

Nemecká vláda podľa portálu The Guardian spúšťa projekt, v rámci ktorého každý, kto oslávi 18. narodeniny, dostane voucher (tzv. Kulturpass) v hodnote 200 eur. Mnoho ľudí si počas pandémie privyklo na to, že veľa času trávia doma, a to chce vláda zmeniť. Chcú, aby ľudia opäť začali vyhľadávať kultúrne zážitky. Takýmto spôsobom chce podporiť aj samotnú umeleckú scénu, ktorá sa z pandémie ešte taktiež celkom nespamätala.

Claudia Roth, nemecká ministerka kultúry hovorí, že voucher je darom pre mladých. V roku 2023 ho podľa nej môže dostať približne 750 000 ľudí. Podobné programy zaviedli predtým aj ďalšie krajiny, medzi nimi napríklad Francúzsko, Španielsko či Taliansko. V Španielsku dokonca mladí dostávajú až 400-eurové poukazy a len v prvom roku o ne prejavilo záujem až 57,6 % ľudí, ktorí v danom roku oslávili 18. narodeniny.

Poukazy rozdáva aj Taliansko či Španielsko

Vo Francúzsku majú poukazy hodnotu 300 eur a ľudia si za peniaze môžu nakúpiť okrem iného aj umelecké potreby a kurzy, či hudobné nástroje. Taliansko zas ešte v roku 2016 schválilo kultúrny bonus vo výške 500 eur.

Voucher bude platný po dobu dvoch rokov, 200 eur môžu ľudia využiť napríklad na kúpu lístkov na koncert, do divadla, do kina alebo na nákup kníh. Kultúrne zážitky či knihy si budú môcť ľudia nakúpiť prostredníctvom aplikácie a webovej stránky, ktorá bude priamo prepojená s obchodmi.

Už teraz nemecká vláda ročne vyčleňuje na podporu kultúry 2,3 miliardy eur, k tomu teraz pribudne suma 100 miliónov eur. Platformy ako Amazon či Spotify súčasťou aplikácie nebudú, vláda chce totiž podporiť aj menšie, ideálne lokálne organizácie, medzi nimi nezávislé kiná či kníhkupectvá.

Možnosti nákupov budú limitované, aby sa tak zabránilo tomu, že jedinec minie hodnotu celého poukazu naraz, napríklad kúpou jedného lístka na koncert za 200 eur. Ak bude projekt úspešný, vláda plánuje pridať ďalšie vekové kategórie, ktoré budú voucher dostávať. Finančný dar by tak mohli dostávať mladí nielen od 18, ale od 15 rokov.