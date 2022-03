Muž zomrel na predávkovanie kofeínom. Skomzumoval ekvivalent rovný 200 šálkam kávy

Možno sa už aj vám stalo, že ste vypili viac kávy, ako ste mali. V takom prípade sa môže dostaviť prudké búšenie srdca, triaška či nevoľnosť. Prípad muža, ktorý sa predávkoval kofeínom, však šokoval aj lekárov. V tele mal ekvivalent 200 šálok kávy.

Užil ekvivalent rovný 200 šálkam kávy

Len 29-ročný Brit Tom Mansfield zomrel po tom, čo sa predávkoval kofeínom. Ako informuje portál Live Science, užil látku, po ktorej mal v tele ekvivalent 200 šálok kávy. Osobný tréner si kúpil 100-gramové balenie práškového suplementu s obsahom kofeínu. Prášok sa pridáva do nápojov. Tom však nesprávne odmeral potrebnú dávku a namiesto odporúčaného užil fatálne množstvo.

Odporúčané množstvo kofeínového prášku bolo 60 až 300 miligramov. Podľa portálu BBC však váha, ktorú Mansfield využíval, dokázala odmerať najnižšiu hodnotu 2 gramy. Namiesto niekoľkých miligramov prášku tak Tom užil niekoľko gramov.

Krátko po tom, čo nápoj s práškom vypil, sa chytil za hrudník. Jeho srdce bilo veľmi rýchlo. Následne sa mu okolo úst začala tvoriť pena. Jeho manželka okamžite zavolala záchrannú službu. Aj keď bol Tom rýchlo prevezený do nemocnice, dostal infarkt a na jeho následky skonal. Pitva následne ukázala, že v jeho tele sa nachádzalo 392 miligramov kofeínu na liter krvi.

Dalo sa tomu predísť

Po tom, čo človek vypije priemernú šálku kávy, sa v tele na liter krvi nachádzajú 2 až 4 miligramy kofeínu. Práve kvôli tomuto sú suplementy s obsahom kofeínu omnoho nebezpečnejšie, ako kofeínové nápoje, napríklad káva. Už v roku 2015 americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv varoval, že užívať takéto suplementy môže narobiť viac škody ako úžitku.

Pre užívateľov môže byť náročné odmerať presnú dávku kofeínového prášku tak, aby to neohrozilo ich život a zdravie. Napríklad, ak chce človek nabrať 50 miligramov prášku, predstavuje to 6 % odmerky. Je však náročné takéto množstvo presne odhadnúť. Hranica medzi bezpečnou a toxickou dávkou tohto prášku je pritom veľmi tenká. Stačí aj malé množstvo navyše, aby to človeku privodilo vážne zdravotné ťažkosti.

V čase, keď Mansfield užil kofeínový prášok, súčasťou balenia nebola špeciálna odmerka, ktorá by umožnila presné dávkovanie. Po incidente sa však odmerka stala súčasťou balenia, píše portál North Wales Live. Koroner, ktorý vykonával Tomovu pitvu si myslí, že ak by bola odmerka súčasťou balenia už dávno, Mansfield mohol byť ešte nažive.