Muž vlastnými rukami vytvoril svetový unikát: 60 rokov staval katedrálu bez povolení a skúseností

Keď sa človek odhodlá, zdá sa, že je schopný naozaj všetkého. Dôkazom je Justo Gallego, ktorý vlastnými rukami postavil katedrálu. Staval ju 60 rokov, nemal žiadne povolenia a ani profesionálne vybavenie, no nikdy sa svojho sna nevzdal.

Úrady neverili, že to myslí vážne

Ako píše BBC, Justo Gallego sa narodil v roku 1925 neďaleko Madridu. Keď mal 27 rokov, vstúpil do kláštora, kde zostal ako mních osem rokov. No postihla ho tuberkulóza a musel kláštor opustiť zo strachu, aby nenakazil ostatných. Keďže už nemohol slúžiť Bohu ako mních, Gallego sa rozhodol postaviť katedrálu na rodinnom majetku, ktorý zdedil. Jeho žiadosť o stavebné povolenie bola ignorovaná, úrady si mysleli, že to s projektom nemyslí vážne. Gallego sa ale nechcel vzdať a v roku 1961 začal so stavbou bez povolenia a bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností.

Gallego, ktorého vzdelávanie prerušila španielska občianska vojna, sa inšpiroval knihami a fotografiami hradov a katedrál. Nikdy nemal formálny plán stavby, ale najviac ho ovplyvnil románsky štýl, ktorý sa vyznačuje stĺpmi a radmi oblúkov. Na nákup materiálu na základy použil rodinné dedičstvo a jazdil po meste a zbieral vyradené tehly na opätovné použitie.

Mnoho rokov vykonával Gallego väčšinu práce sám, občas mu pomáhali jeho synovci. Výmenou za pomoc im Justo pomáhal platiť školné. Katedrála sa postupom času zmenila na celoživotný projekt. Najväčšia z 28 kupol, ktoré ju lemujú, má priemer približne 40 metrov a jej dokončenie trvalo 30 rokov. Bola to Gallegova najobľúbenejšia časť katedrály.

Chcel byť v katedrále pochovaný

Niektoré časti budovy sa začali kvôli vlhkosti rozpadať skôr, ako Justo stihol dokončiť ďalšie. Podľa Lonely Planet katedrála zaberá plochu 4 700 metrov štvorcových. Týči sa do výšky 35 metrov a okrem 28 kupol má aj 12 veží. Mnohé z nich Galleho staval za pomoci prázdnych plastových sudov. Stavebný materiál mu z času na čas darovali miestne firmy.

Gallego na katedrále pracoval každý deň od skorého rána až do večera, s výnimkou dní, kedy šiel ráno na omšu. Bol to jeho celoživotný projekt. Počas posledných 20 rokov sa ku Gallegovi pripojil miestny obyvateľ Ángel López, ktorému sa projekt zapáčil a chcel pomôcť. López okrem iného vytvoril vitráže a namaľoval kupoly napriek tomu, že ani s jedným nemal predchádzajúce skúsenosti.

Práve on mal po Justovej smrti projekt zdediť a pokračovať v ňom. Gallego dúfal, že katedrála jedného dňa bude slúžiť ako funkčný chrám a po svojej smrti v nej bude pochovaný. Podľa The Guardian dokonca vybudoval aj kryptu, kde malo spočinúť jeho telo.

Architekti ho kritizovali, no katedrála obstála

Mesto Gallegovu stavbu zvyčajne ignorovalo, no od architektov sa začali časom objavovať nahnevané komentáre. Podľa nich si takúto stavbu na zodpovednosť nevezme nikto, kto je pri zmysloch. Jeden z architektov sa podľa Lonely Planet vyjadril, že by tam nikdy nevzal ani svoje deti, stavba podľa neho porušuje všetky bezpečnostné predpisy.

Gallego sa pokúsil svoju celoživotnú prácu prenechať cirkvi, tá ale dar odmietla vzhľadom na to, že nemala potrebné povolenia. Lopéz, ktorý katedrálu zdedil, ju zveril do rúk katolíckej mimovládnej organizácii. 9. novembra 2021 napokon odborníci prehlásili, že stavba je bezpečná. 28. novembra 2021 napokon Justo Gallego naposledy vydýchol vo veku 96 rokov s myšlienkou, že jeho celoživotné dielo nemusí byť zdemolované.