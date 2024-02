Muž v Anglicku behá s chladničkou na chrbte, policajti si ho pomýlili so zlodejom. Má na to dobrý dôvod

Angličan trénuje na maratón nezvyčajným spôsobom – s chladničkou na chrbte, informuje BBC. V Londýne s ňou plánuje zabehnúť desiatky kilometrov a zároveň vyzbierať peniaze pre charitatívnu organizáciu.

Daniel Fairbrother už stihol počas jedného z tréningov rozrušiť aj policajtov, zdalo sa im, že je zlodej a s chladničkou uteká kadeľahšie. Policajná hliadka ho zastavila v anglickom meste Stevenage.

Rýchlo však vyšlo najavo, že ide o nedorozumenie a policajti mu popriali, aby sa mu jeho cieľ splnil. „Chceli by sme Danielovi zaželať všetko najlepšie s tréningom na maratón,“ odkázal dodatočne hovorca polície v Hertfordshire, informuje BBC.

A man who is training for the London marathon was mistaken for a thief after police saw him running with a fridge on his back.

