Muž sa presťahoval na 27 dní do all-inclusive rezortu: Takto ho to vyšlo lacnejšie, než platiť normálny nájom

Pred pár týždňami sme vám napríklad priniesli príbeh o žene, ktorá predala dom pri Londýne, aby sa presťahovala na palubu luxusnej jachty. Zároveň povedala, že dobrodružný život jej ušetrí 25-tisíc dolárov ročne. Teóriu, že život v luxusnom rezorte je lacnejší než nájom, sa rozhodol otestovať aj Američan Ben Keenan. O jeho príbehu napísal portál News Nation.

Súčasné ceny za byty sa dajú porovnať s pobytom v luxusnom rezorte

Influencer z amerického mesta Seattle je zabehnutým cestovateľom. Pomocou svoho profilu na TikToku, na ktorom ho sleduje viac ako 208-tisíc účtov, uskutočnil experiment a presťahoval sa na celý jeden mesiac do luxusného rezortu.

Ako hovorí Keenan, jeho mesačné výdaje v byte v meste Seattle ho po pripočítaní výdavkov za auto, reštaurácie či benzín vychádzali na približne 4 100 dolárov (približne 3 730 eur).

„Nie je v tomto bode lacnejšie žiť v all-inclusive rezorte?“ kládol si influencer otázku.

Keenan vydal video, v ktorom na portáli Expedia porovnával cenu svojho bežného života so životom v rezortoch v Mexiku. Jeho video sa stalo obrovským hitom a dosiahlo viac ako 7 miliónov zhliadnutí. Čoskoro ho preto oslovil samotný portál Expedia, ktorý mu ponúkol možnosť vyskúšať si mesiac života v jednom z rezortov.

27 dní v mexickom rezorte

Nasledujúcich 27 dní túto teóriu vďaka spolupráci s portálom testoval v mexickom all-inclusive rezorte Playa del Carmen. Ako sám povedal, snažil sa pritom dodržiavať podobný režim ako doma, navštevoval fitnescentrum a venoval sa práci.

Za mesiac v rezorte Keenan potreboval na život celkovo 4 796 dolárov (približne 4 358 eur). Ako dodal, pokiaľ by však zostal celých 30 dní, vyšlo by ho to na zhruba 5-tisíc dolárov.

Hoci je to viac peňazí, než prvotne vypočítal za život v Seattle, neskôr dodal, že sa prepočítal a vynechal ďalšie náklady. Ako nakoniec vysvitlo, podľa slov samotného Keena, 5-tisíc dolárov za mesiac života v mexickom rezorte znamenalo v priemere zaplatiť menej než za mesiac života v Seattle.

Okrem toho zdôraznil, že ubytovanie rezervoval na poslednú chvíľu, a teda by bolo možné nájsť i omnoho lacnejšie alternatívy. Náklady by výrazne klesli, pokiaľ by cestoval vo dvojici, pričom by si cenu za izbu rozdelili na dve časti. Bonusom boli zároveň početné služby, akými bolo upratovanie, bazén či program v rezorte.