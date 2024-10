Muž precestoval všetky krajiny sveta: Prezradil, ako si to mohol dovoliť a ako zarába na ďalšie cesty

Mnoho ľudí si môže dovoliť maximálne jednu dovolenku za rok, niekto ani to. Na druhej strane sú ľudia ako Drew, ktorý precestoval každú krajinu na svete. Vo svojom blogu prezradil, z čoho si to môže dovoliť a ako na to zarába.

Všetci chcú vedieť, odkiaľ na to berie peniaze

Drew Binsky má na Instagrame viac ako milión fanúšikov. Ľudí fascinujú jeho cestovateľské zážitky, chváli sa totiž tým, že precestoval všetky krajiny na svete. Priznáva, že najčastejšie mu ľudia kladú otázku, z čoho si to môže dovoliť. Rozhodol sa preto, že to vysvetlí v príspevku na svojom blogu.

„Nie, nie som bohatý. Nie, nemám bohatých rodičov. A nie, nemám obrovské úspory,“ tvrdí Drew. Vysvetľuje, že na cestovanie si zarába najmä vyučovaním anglického jazyka v zahraničí a blogovaním. V podstate cestovanie je jeho prácou na plný úväzok, spája príjemné s užitočným. Ľudí sa snaží motivovať a vysvetliť im, že každý si môže zvoliť životný štýl, akým žije on.

Jedným zo zdrojov príjmu je pre Drewa YouTube, kde má už viac ako 4,6 milióna sledovateľov. Peniaze mu vynášajú najmä reklamy, ale aj sponzorované spolupráce s rôznymi značkami. Zarába tiež za pomoci kurzu, kde sa delí o rôzne cestovateľské rady a triky.

Toto je najlepší spôsob

Najlepším spôsobom, ako si privyrobiť v zahraničí, je podľa Drewa vyučovanie angličtiny. On sám 18 mesiacov vyučoval v Južnej Kórei a považuje to za jeden z najlepších a najcennejších zážitkov. Jeho nástupný plat bol 2 000 dolárov mesačne (približne 1 850 eur), pričom ubytovanie a obedy mal zadarmo. Popri vyučovaní mal, samozrejme, aj nejaký ten voľný čas a ten venoval cestovaniu.

Nejaký zárobok navyše mu prináša aj písanie na voľnej nohe. Píše články o cestovaní, ale aj o financiách. Občas za ne dostane 30 dolárov (približne 28 eur), inokedy však aj 500 (463 eur). Drew dodáva, že jeho príjem je každý mesiac iný, závisí od toho, aké príležitosti sa mu naskytnú a s akými klientmi spolupracuje.

Takýto život môže žiť každý

Vzhľadom na obrovské množstvo odoberateľov na rôznych sociálnych platformách sa však v súčasnosti teší aj z rôznych výhod, neraz sa vďaka tomu dostane k bezplatnému ubytovaniu či k vstupom na festivaly a do múzeí. Napríklad, dostane ubytovanie zadarmo za to, že bude daný hotel propagovať na svojich sociálnych sieťach. Vypracoval sa na takú úroveň, že teraz dostane niečo zadarmo už pri 90 % svojich ciest.

Verí, že takýto život môže žiť každý. Najťažšie je podľa neho začať. Nemusí každý vyučovať angličtinu, niekomu možno bude viac vyhovovať pracovať na výletnej lodi alebo sa zamestnať niekde v bare, v reštaurácii alebo v hosteli. Dôležité je podľa neho viesť si blog, a to už od prvého dňa.