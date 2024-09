Muž kúpil historickú loď snov: Opravoval ju 15 rokov a minul všetky životné úspory, potom narazil na obrovský problém

Kde je vôľa, tam je cesta, hovorí zaužívané príslovie. Niektorí ľudia sú žiarivým dôkazom, že pokiaľ chcú, dokážu malé zázraky. Jedným z takýchto ľudí je Christopher Willson, ktorý strávil dlhých 15 rokov pri výnimočnom a vášnivom projekte Aurora. Jeho príbeh zaznel na portáli CNN.

Technologický podnikateľ Chris Willson ešte v roku 2008 scrolloval portálom Craigslist. Do očí mu udrela nevídaná, jedinečná ponuka.

Nemecké plavidlo z roku 1955

Hľadel na historickú výletnú loď z Nemecka, ktorú ktosi predával nádejnému kupcovi. Plavidlo bolo dlhé 293 stôp (približne 89 metrov) a na jeho palube bolo 85 kabín. Pasažieri si mohli život na lodi spríjemniť plávaním v bazéne, či dokonca vlastným divadlom.

View this post on Instagram A post shared by Christopher Willson (@aurora_restoration_project)

Chris nedokázal uveriť vlastným očiam. Podnikol dôkladnú súkromnú investigatívu, aby o lodi zistil čo najviac. Dopátral sa napríklad, že pôvodný názov plavidla je Wappen von Hamburg. Skonštruovala ho spoločnosť Blohm and Voss v roku 1955, pričom išlo o významný osobný parník, ktorý Nemecko zostrojilo po druhej svetovej vojne.

Čosi vo vnútri Chrisa donútilo ponuku nezatvoriť. Namiesto toho kontaktoval majiteľa, a podľa jeho slov sa s ním „dohodol na vynikajúcej cene“.

Aurora Restoration Project

Chris loď nechal presťahovať do Kalifornie. Keď strávil prvú noc na palube, rozhodol sa jej názov zmeniť na meno Aurora. „Zobudil som sa do jedného z najjasnejších východov slnka, aké som kedy videl,“ povedal pre CNN.

Nasledujúcich 15 rokov Chris spolu s dobrovoľníkmi, napriek nedostatku zručnosti, usilovne pracoval na tom, aby loď zrenovoval a vdýchol jej stratený život.

View this post on Instagram A post shared by Christopher Willson (@aurora_restoration_project)

V jednom bode kontaktoval námorných inžinierov. Celý projekt dokumentoval na svojom Youtube kanáli a na Instagrame s názvom Aurora Restoration Project.

Do renovácie prúdili obrovské peniaze. Chris tvrdí, že nedokáže určiť presnú sumu, ktorú do lode investoval, no podľa neho to je „určite viac ako milión dolárov“. Podľa jeho slov na projekt minul všetky životné úspory.

Miestnym sa projekt nepáčil, financie na presun neboli

Chris však narazil na obrovský problém. Umiestnenie lode totiž robilo obrovský problém miestnym, ktorí chceli gigantickú, vyradenú loď dostať preč z oblasti. Chris tvrdí, že mu dokonca niekoľkokrát prišlo oficiálne upozornenie, aby s projektom prestal, hoci miestna vláda nikdy nepristúpila k ďalším krokom.

Všetko sa zmenilo po tom, ako sa v lokalite potopilo iné, vyradené vojenské plavidlo Mazapeta zo 40. rokov 20, storočia. Plavidlo výrazne znečistilo oblasť.

Do kauzy sa v tejto chvíli začali zapájať miestne agentúry – začínalo byť jasné, že loď v tejto lokalite „naozaj nemá budúcnosť.“

Keďže Chris nebol schopný nájsť financie na nákladný presun, rozhodol sa urobiť tragické rozhodnutie. Loď nakoniec predal inému vášnivému kupcovi. Chris sa so svojou partnerkou podľa jej slov „museli pohnúť ďalej“.

„Neuveriteľne sme milovali čas strávený s touto loďou,“ ukončuje Willson. „Predaj bola tá najťažšia vec, akú som v živote urobil. Prenasleduje ma to, neviem v dôsledku toho spať. Nie som šťastný.“