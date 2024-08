Ak sa sem presťahujete, môžete dostať 15 000 eur: Obľúbená európska destinácia chce prilákať túto skupinu ľudí

Nielen Taliansko, ale aj ďalšie krajiny sa snažia do menej osídlených oblastí prilákať nových obyvateľov. Pridalo sa k nim aj Španielsko. V rámci nového programu sa do istých regiónov snaží prilákať digitálnych nomádov. Tých odvážnych čaká nemalá odmena.

Španielsko chce prilákať digitálnych nomádov

Ako informuje web Euronews, v niektorých európskych lokalitách digitálnych nomádov nevítajú s otvorenou náručou. To ale neplatí pre španielsku Extremaduru. Patrí k menej navštevovaným regiónom krajiny, no má čo ponúknuť. Je domovom divokých prírodných rezervácií, pohorí plných fauny a flóry a milovníci histórie si zamilujú miesta s roztrúsenými ruinami z pradávnych rímskych čias.

Znie to lákavo aj pre vás? Regionálna vláda Extremadury teraz núka digitálnym nomádom až 15 000 eur za to, že sa presťahujú do tejto oblasti. Ide o jednu z menej rozvinutých oblastí s najmenšou populáciou v Španielsku. Na podporu obyvateľstva aj hospodárstva vyčlenili úrady v Extremadure 2 milióny eur. Do regiónu chcú prilákať približne 200 digitálnych nomádov a ľudí, ktorí sú schopní na 100 % pracovať na diaľku.

Výhodou je nielen finančná odmena, ale aj fakt, že náklady na život sú tu nižšie ako v iných regiónoch. Navyše, Extremadura síce má nedostatky v dopravnej infraštruktúre, no má nadpriemerné pokrytie optickými vláknami a mobilnými sieťami. Vláda sa zaujíma najmä o vysokokvalifikovaných odborníkov v technologickom priemysle, ktorí môžu pracovať na diaľku.

Takéto sľubuje sumy

Tí, ktorí sa chcú prihlásiť, sa musia zaviazať, že si udržia prácu na diaľku a budú žiť v Extremadure aspoň po dobu dvoch rokov. Zaujímať sa môžu Španieli, ale aj obyvatelia z iných európskych krajín pod podmienkou, že tu počas predchádzajúcich 6 mesiacov nežili. Navyše, musia si vybaviť legálny pobyt v Španielsku a ďalšiu potrebnú dokumentáciu. Občania krajín mimo EÚ môžu tiež podať žiadosť, ak už sú súčasťou španielskeho vízového programu pre digitálnych nomádov.

Ženy, mladí ľudia do 30 rokov a tí, ktorí sa presťahujú do miest v Extremadure s menej ako 5 000 obyvateľmi, majú nárok na grant vo výške 10 000 eur. Ostatní môžu dostať sumu vo výške 8 000 eur. Po dvoch rokoch dostanú tí v prvej kategórii, ktorí sa rozhodnú zostať ďalší rok, druhú platbu vo výške 5 000 eur. Druhá skupina môže dostať za rovnakých podmienok 4 000 eur.

Oficiálny dátum, odkedy je možné elektronicky podávať prihlášky, ešte nebol uverejnený. Pravdepodobne to ale bude možné od polovice septembra. Prihlášky bude dovolené podávať dovtedy, kým sa nevyčerpajú vyhradené finančné zdroje. Žiadatelia musia byť držiteľmi digitálneho certifikátu alebo elektronického španielskeho preukazu totožnosti, ktorý umožňuje elektronickú identifikáciu. Záujemcovia musia tiež predložiť doklady o súčasnom mieste bydliska, ako aj potvrdenie od zamestnávateľa, za akých podmienok môžu vykonávať prácu na diaľku.