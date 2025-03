Mrakodrap duchov je najvyššou opustenou budovou na svete: Mal lámať rekordy, no nikdy nebol dokončený

Budova Goldin Finance 117 siaha do výšky 596 metrov. Mala byť najvyššou obývanou budovou na svete, dnes je však najvyššou nedokončenou budovou sveta. Mrakodrap duchov sa totiž nikdy nepodarilo dostavať.

Ako informuje Mail Online, mrakodrap s názvom Goldin Finance 117 mal zmeniť panorámu mesta Tianjin na severe Číny. Plány síce boli veľkolepé, no dnes je budova nedokončená a opustená. Získala dokonca zápis v Guinnessovej knihe rekordov ako najvyššia opustená budova sveta. Práce na stavbe sa začali v roku 2008, pričom budova dosiahla svoju plnú výšku v roku 2015.

Napriek veľkolepým plánom sa ale projekt dostal do finančných problémov a v roku 2020 bol napokon na dobu neurčitú zastavený. Pod palcom ho mal miliardár Pan Sutong. Zlyhaním však skončil nielen tento, ale aj ďalšie megalomanské projekty. Čína sa tak napokon rozhodla zakázať výstavbu mrakodrapov presahujúcich výšku 500 metrov. Obmedzila a sprísnila tiež pravidlá týkajúce sa budov vyšších ako 250 metrov.

Podľa webu B1M mal mať mrakodrap 128 nadzemných poschodí a 4 podzemné, z toho 117 bolo plánovaných pre hotelové a obchodné priestory. 11 poschodí malo byť určených pre mechanické a prevádzkové služby. Mala sa tu tiež nachádzať najvyššia vyhliadková plošina na svete, bazén, reštaurácia a sky bar s átriom v tvare diamantu.

Ghost Tower: the abandoned, fully topped out, 597 meter tall Goldin Finance 117 is the worlds sixth tallest building. This tower is the reason China *banned* 500m+ buildings. When or if ever completed, it will be China’s last supertall building. https://t.co/pmrElnKKNx pic.twitter.com/DN3PfXxEEY

— Zayn Gregory (@bingregory) December 3, 2021