Môže spôsobiť podráždenie kože či zničiť oblečenie. Existujte však spôsob, ako prestať používať nebezpečný chlór

Keď uvažujeme o čistote a hygiene, chceme, aby naša domácnosť po vyčistení bola bez choroboplodných zárodkov baktérií či bez alergénov. Mnohí stále nedajú dopustiť na prípravky obsahujúce účinnú látku chlór. Ten je, samozrejme, veľmi účinný a efektívne zabíja baktérie. Jeho veľkou nevýhodou je však charakteristická aróma a tiež je otázne jeho použitie v domácnosti, kde sa nachádzajú napríklad malé deti.

Nikto nepochybuje o tom, že chlór skutočne funguje. Ak sa pozrieme do periodickej tabuľky, tak chlór so značkou Cl je významný prvok používaný v priemysle a v domácnosti ho používame vo viacerých zlúčeninách. Azda najbežnejšie sa stretávame s jeho zlúčeninou so sodíkom, kedy vytvára kamennú soľ.

No typicky sa chlór využíva najmä pri čistení v podobne chlornanových zlúčenín. Tie však majú svoje veľké výhody, ako aj nevýhody.

Chlór ako nástraha v domácnosti

Chlór má aj tienistú stránku v minulosti, keď sa používal v prvej svetovej vojne. Našťastie, dnes je jeho využitie iba výhradne na mierové ciele a ako už bolo spomenuté, je často neoddeliteľnou súčasťou čistiacich prostriedkov v domácnosti. Pri práci s ním však treba byť opatrní.

Ženy v domácnostiach často pri upratovaní zabúdajú na vetranie. Deje sa to najmä v období okolo Vianoc, keď je vonku zima, no chceme mať doma čisto. Vtedy môže byť nebezpečné používať čistiace prípravky s chlórom v malých a nevetraných miestnostiach. Denik.cz pripomína nebezpečie napríklad počas toho, ako sa čistí sprchovací kút z vnútra. Vtedy sú dvierka zavreté a ak je kúpeľňa ešte k tomu aj malá, koncentrácia výparov môže rýchlo vyskočiť na hraničné úrovne.

Vo všeobecnosti tu hrozí najmä bolesť hlavy, ale aj kašeľ či podráždenie slizníc. Už pri prvom takomto pocite treba upratovacie práce okamžite prerušiť, začať vetrať a vdychovať čerstvý vzduch. V prípade väčšej otravy je treba vyhľadať lekársku pomoc.

Problémom pri chlóre je tiež to, že môže, podľa CDC spôsobiť alergické reakcie, či začervenanie kože ak príde do styku s kožou. Je preto dôležité voliť správne ochranné pomôcky, aby sa zabránilo priamemu kontaktu.

Každý, kto niekedy čistil chlórom tiež vie, že si musí obliecť doslova pracovné veci. Chlór a jeho zlúčeniny sú tiež účinné bielidlo a ak sa náhodou stane, že sa opriete svojimi obľúbenými nohavicami, tričkom či košeľou o takto čistení povrch, z obľúbeného kúska šatníka sa stane maximálne tak domáce oblečenie vhodné už iba na upratovanie.

Savo bez chlóru

Nie je na to nič prekvapivé, ak napíšeme, že pre mnohé ženy je značka Savo synonymum dezinfekcie a čistoty. Tradične sa Savo spája tiež s chlórom, resp. jeho účinnou zlúčeninou chlórnanom sódnym, ktorú obsahuje.

Avšak aj vyššie spomínané informácie o chlóre a hlavne jeho typický zápach mnohých odrádza. Aj preto Savo predstavilo novinku na dezinfekciu – Savo bez chlóru antibakteriálny sprej. Jeho veľkou výhodou je, že účinný rovnako ako Savo s chlórom a rovnako sa dá použiť na dezinfekciu a čistenie všetkých umývateľných povrchov v domácnosti.

Vhodný pre styk s potravinami či na detské hračky

Mimoriadne atraktívne je, že Savo bez chóru antibakteriálny sprej je bez chemického zápachu a svojím zložením je vhodný aj na povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s deťmi, teda napríklad detské stoličky, postieľky alebo hračky. Vďaka účinnému zloženiu odstraňuje alergény a likviduje až 99,9 % baktérií, pričom povrchy necháva perfektne čisté. Pritom nedráždi pokožku a tiež odpadáva riziko vzniku škvŕn pri náhodnom kontakte s oblečením tak, ako je to pri prípravkoch s obsahom chlóru.

Nemusíte sa obávať ani povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, Savo bez chlóru antibakteriálny sprej je vhodný aj napríklad na kuchynskú linku.

Značka Savo je dobre známa každému, kto chce udržiavať svoju domácnosť čistú a ponúka široký sortiment produktov, napríklad aj pracie gély. Za zmienku určite stojí, že Savo je na trhu dobre známou značkou a je to tradičný český výrobca.