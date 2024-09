Motoristi si poriadne priplatia: Cena ročnej diaľničnej známky narastá skokovo o 30 eur

Kým ešte pred dvomi rokmi si motoristi mohli kúpiť diaľničnú známku za 50 eur, následne prišlo k jej zvýšeniu na 60 eur. Argumentovalo sa tým, že cena sa dlhšie nezvyšovala. Dnes vláda ohlásila konsolidačné opatrenie vlády, a to zahŕňa aj skokový nárast ročného poplatku za využitie diaľnic na Slovensku.

Cena ročnej diaľničnej známky má byť po novom 90 eur. Zvýši sa aj cena jednodňovej známky zo súčasných 5,40 eura na 8,10 eura. K zlacneniu príde v prípade 10-dňovej známky, a to na 10,80 eura (zo súčasných 12 eur), a cena mesačnej známky ostane rovnaká na úrovni 17 eur.

Štát predpokladá, že týmito zmenami pribudne do štátneho rozpočtu 45 miliónov eur. Zvýšenie odôvodňuje aj cenami v iných okolitých krajinách, a to tak, že v Rakúsku stojí ročná známka 96,40 eura, v Česku 95,80 eura, v Maďarsku to je 150 eur a napríklad v Slovinsku 118 eur.