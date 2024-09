Daňový bonus bude po novom určený hlavne pre jednu skupinu ľudí. Tieto osoby oň úplne prídu

Daňový bonus na dieťa bude po konsolidácií určený najmä pre nízkopríjmové rodiny. Na tlačovej konferencií pri predstavení opatrení v rámci konsolidácie štátneho rozpočtu to uviedol minister financií Ladislav Kamenický s tým, že tento bonus bude podľa jeho slov viac adresnejší.

Rodičom, ktorí zarábajú od 2 480 eur a viac, bude klesať nárok na tento bonus. Rodičia, ktorí zarobia viac ako 3 632 eur, nebudú mať na daňový bonus nárok. „Celkovo daňový bonus stojí skoro miliardu eur, štát na tom po konsolidácií dostane 170 miliónov eur, takže stále okolo 800 miliónov ide na daňový bonus,“ vyhlásil minister Kamenický.

Táto skupina ľudí stratí nárok

Nárok na daňový bonus stratia aj osoby nad 18 rokov. Kamenický tiež poukázal na to, že po novom ak osoby, ktoré majú deti od 0 do 14 rokov a zarábajú polovicu z minimálnej mzdy, teda robia na čiastkový úväzok, dostanú o 663 eur viac. „Ľudia s priemernou mzdou to budú mať rovnaké, pri vyššej mzde, to bude klesať. Dávame viac tým, ktorí to potrebujú,“ uzavrel Ladislav Kamenický.