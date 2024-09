Motoristi, dajte si pozor: V najbližších týždňoch sa môžu objaviť podozrivo lacné inzeráty, prísť môžete o tisíce eur

Posledné dni sa na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách ako Rakúsko, Poľsko a Česká republika, nesú v znamení extrémneho vyčíňania počasia. To so sebou často prináša škody na majetku, predovšetkým na obydliach a osobných automobiloch. Práve vozidlá môžu byť kameňom úrazu aj pár týždňov po záplavách, upozornil na to portál Autoviny.sk.

Podľa odborníkov je totiž bežnou praxou, že zaplavené autá sa po katastrofe dajú dokopy po vizuálnej stránke a následne sú inzerované na internetových portáloch či v menších autobazároch. Prvým podozrivým indikátorom je vo väčšine prípadov nízka cena. V prípade, že by ste si takéto vozidlo zadovážili, hrozia vám zbytočné problémy a vyhodené peniaze.

Ako upozorňuje portál Autoviny, moderné vozidlá plné elektronickej výbavy a bezpečnostných prvkov vykazujú výrazne zvýšenú náchylnosť k poruchám, ktoré sa môžu objaviť prakticky kedykoľvek a okrem potrápenia vašej peňaženky môžu byť aj nebezpečné. Najčastejšie sa spomínajú problémy so systémami ABS či ESP a čerešničkou na torte je korózia, ktorá vzniká aj na netradičných a skrytých miestach.

V uvedených prípadoch môžu náklady na opravu mnohokrát prevýšiť aj cenu samotného vozidla. Ak sa teda v blízkom čase chystáte kupovať ojazdené vozidlo, mali by ste si dať pozor. V prvom rade je potrebné skontrolovať, odkiaľ dané auto pochádza a či sa náhodou nenachádzalo v oblasti, ktorú trápili povodne. Ideálne je dať vozidlo prezrieť špecialistom, ktorí budú zisťovať, či sa bahno nenachádza na ťažko prístupných miestach, či je v poriadku tesnenie a podobne.

V neposlednom rade sa odporúča podpísať kvalitnú zmluvu s ustanovením, že auto nebolo zatopené. Takto sa ochránite aj do budúcnosti pri reklamácii. Samozrejme, v ideálnom prípade je potrebné sa zamerať na vozidlá, ktoré majú jasne dohľadateľnú servisnú históriu.