MOM-ky dostanú od štátu menej peňazí. Niektoré zvažujú zatváranie, iné by testovali, ale už nie zadarmo

Aj vy ste postrehli problém pri prihlasovaní sa na testovanie cez NCZI? Nie ste jediný. Prihlásiť na testovanie je možné len do konca marca, apríl je problémový. Ako tento problém vznikol?

Rezort zdravotníctva zaslal prevádzkovateľom mobilných odberových miest dodatky k zmluvám. Podpísané dodatky majú byť doručené do 29.3.2021 do 12:00 hod. V tých, ktoré zmluvu predĺžia bude testovanie pokračovať. Ministerstvo zdravotníctva preto upozornilo, že aktuálne je možné prihlásiť sa na bezplatné antigénové testovanie v mobilných odberných miestach so zmluvou s ministerstvom len do konca marca.

K 31. marcu 2021 končia zmluvy medzi ministerstvom zdravotníctva a prevádzkovateľmi mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie. Keďže zmluvy je nutné predĺžiť ministerstvo, zaslalo prevádzkovateľom dodatky s upravenými zmluvnými podmienkami a zníženými paušálmi. Návrh dodatkov vychádza zo skúseností z praxe a zároveň kladie dôraz na efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi v zdravotníctve.

Po ich podpise a spätnom doručení rezortu zdravotníctva budú zmluvy o spolupráci predĺžené do 30.6.2021. Z toho dôvodu je aktuálne možné objednať sa prostredníctvom online formuláru na antigénové testovanie do 31. marca 2021. Po doručení dodatkov ministerstvu (termín je do 29.3.2021 do 12:00 hod) bude objednávkový systém a testovanie pokračovať naďalej v bežnom režime. Uvedené krátkodobé obmedzenie v objednávaní sa týka len odberných miest so zmluvou o spolupráci s MZ SR, ich zoznam nájdete na stránke rezortu.

Znižujú mzdy aj počty zdravotníkov

Viac ako 770 mobilných odberových miest (MOM) po celom Slovensku má aktuálne platnú zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva. Okrem toho v teréne testujú MOM, ktoré majú povolenie od regionálnych úradov verejného zdravotníctva. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

“Faktom zároveň je, že prevádzkovateľom MOM poklesnú náklady, pretože napríklad počet stanoveného personálu klesne z piatich osôb na štyri. Takisto sa zredukoval zoznam potrebných ochranných pomôcok, čo takisto zníži náklady,” povedala Eliášová. Podľa jej slov od apríla dostanú exteriérové MOM počas pracovných dní 518,90 eura namiesto doterajších 871,05 eura. Za dni pracovného pokoja, víkendy či sviatky dostanú namiesto doterajších 1295,35 eura po novom 904,48 eura. Príplatok za každý odber nad 250 osôb sa zníži o 50 centov na dve eurá rovnako v prípade exteriérových, ako aj interiérových MOM.

Interiérové MOM dostanú namiesto 844,52 eura od apríla 492,37 eura. Počas dní pracovného pokoja, víkendov či sviatkov dostanú namiesto 1156,10 eura po novom 765,23 eura. Eliášová zároveň potvrdila, že podpísané dodatky k zmluvám postupne prichádzajú na ministerstvo. Doplnila, že o testovaní počas Veľkej noci bude rezort zdravotníctva ešte komplexne informovať. MOM, ktoré majú zmluvu s ministerstvom, túto službu poskytujú šesť dní v týždni, čo podľa hovorkyne znamená, že možnosť otestovania bude zabezpečená.

Spoplatní sa testovanie?

Niektoré odberové MOM-ky však dodatok považujú za nevhodný a s testovaním zrejme skončia, prípadne sa rozhodnú ho spoplatniť, informujú Aktuality. Hrozí, že niektoré odberové miesta sa po 1. apríli ani neotvoria. Bližšie informácie sa dozvieme v najbližšom čase a to po tom, ako uzavrú systém predlžovania zmlúv s rezortom zdravotníctva. Už teraz je ale známe, že niektoré odberové miesta sa rozhodli prepúšťať, iné zvažujú zatvorenie alebo spoplatňovanie testovania. O podrobnostiach budeme informovať.