Mohlo by nastať peklo, situácia sa zvrtla: Toto v Atlantiku spôsobilo desivý jav, katastrofický scenár predpovedal búrku storočia

Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) vo štvrtok (SELČ) informovalo, že hurikán Milton udrel na pevninu v oblasti Siesta Key, južne od mesta Sarasota, na západnom pobreží štátu Florida.

Predtým NHC vo svojom bulletine oznámil, že pri pobreží Floridy bol nameraný vietor s rýchlosťou 195 km/h. Hurikánu Milton bola priradená tretia kategória z celkovo piatich.

Hurikán Milton, ktorý v stredu večer zasiahol pobrežie amerického štátu Florida, vo štvrtok postupne zoslabol na hurikán prvej kategórie s maximálnou rýchlosťou vetra 150 kilometrov za hodinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.

Napriek tomu, že hurikán Milton postupne slabne, stihol už napáchať mnohé škody. Najmenej dve úmrtia v dôsledku tornád hlásili tamojšie úrady z okresu sv. Lucie, uvádza stanica Sky News.

Už teraz je na Floride bez elektriny 693-tisíc domácností. Záchranné zložky v oblasti zálivu Tampa Bay medzičasom upozornili, že v najbližších hodinách — počas vyčíňania hurikánu Milton — sa nebudú môcť presúvať na miesta nahlásených zásahov a poskytovať obyvateľstvu pomoc. Podobné oznámenia vydali aj iné stanice záchrannej služby v regióne.

V oblasti sa očakávajú záplavy, ktoré pritom Floridu zasiahnu len dva týždne po vyčíňaní hurikánu Helen. Americká Národná meteorologická služba (NWS) podľa agentúry Reuters predpokladá, že záplavy by mohli trvať asi týždeň.

Guvernér štátu Florida Ron DeSantis v rozhovore pre televíziu CBS uisťoval, že Florida je pripravená na hurikán Milton. „Vieme, čo na Floride robiť… pripravili sme sa,“ povedal DeSantis, pričom však zopakoval, že Milton zrejme spôsobí veľké škody.

Aj prezident USA Joe Biden varoval, že Milton by mohol byť „najhoršou búrkou“, aká floridský polostrov zasiahla za posledných sto rokov. Aj preto tamojších obyvateľov opakovane vyzýval, aby sa včas evakuovali. „Je to otázka života a smrti,“ zdôraznil napríklad v utorok.

Hrozba hurikánov je podľa klimatológov v USA čoraz silnejšia v dôsledku klimatických zmien súvisiacich so spaľovaním fosílnych palív. Otepľovanie vody v Atlantiku zvyšuje riziko extrémne rýchleho zosilňovania búrok, čo je jav, ktorý nastal aj v prípade Miltona. Ten sa v noci na štvrtok stal už piatym hurikánom, ktorý tento rok zasiahol americkú pevninu.

This imagery from @NOAA‚s #GOESEast 🛰️ is providing visible cloud imagery every 30 seconds of #HurricaneMilton as it pushes closer to Florida. Notice the frequent #lightning being picked up by the satellite’s #GLM instrument as well.

Get the latest on #Milton:… https://t.co/33Yng1EYNC pic.twitter.com/5Xjb2K2Y49

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 9, 2024