Mnohým sa môže zdať morbídna. Kalkulačka vypočíta, kedy človek zomrie

Sú ľudia, ktorí to radšej vedieť nechcú a užívajú si každý deň v sladkej nevedomosti. Iní ľudia sú zvedaví a na všetko chcú byť vopred pripravení. Práve takým nová online kalkulačka umožní vyrátať si, koľko im ešte ostáva času.

Koľko vám ešte ostáva času?

Kanadskí vedci síce nevynašli stroj času, vďaka ktorému by ste mohli nazrieť do budúcnosti, vytvorili však kalkulačku, vďaka ktorej môžete zistiť, koľko času vám ešte ostáva. Ako informuje portál LAD Bible, kalkulačka využíva údaje získané od viac ako 490 000 dospelých ľudí vo vyššom veku, ktorým ostávalo menej ako 5 rokov života. Vďaka tomu dokáže predvídať, koľko času vám ešte ostáva do smrti.

Kalkulačka dostala pomenovanie Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT). Odborníci sa ľudí pýtali na rôzne aspekty zdravotného stavu a priebežne ich vyhodnocovali medzi rokmi 2013 až 2017. Cieľom nebolo len zhromaždiť údaje, ale zároveň aj lepšie pochopiť potreby starších ľudí a vytvoriť plán poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ak máte v rodine seniora a chcete vedieť, s čím by ste mali rátať, na stránke Respect.ProjectBig Life môžete kalkulačku otestovať aj vy. Základom je 17 jednoduchých otázok týkajúcich sa veku, pohlavia, ale aj zdravotného stavu. Kalkulačka sa napríklad pýta, či senior v nedávnej dobe utrpel mŕtvicu, či trpí demenciou alebo ho trápi vysoký krvný tlak. Zisťuje tiež, či senior v poslednom čase z neznámych príčin schudol, či stratil chuť do jedla, či sa ešte dokáže postarať sám o seba, napríklad vykonať základné hygienické úkony a pod.

Dôležité je môcť robiť informované rozhodnutia

Predtým, ako sa do odpovedí na otázky pustíte, majte na pamäti, že kalkulačka je určená najmä pre seniorov, ktorí sú už odkázaní na pomoc svojej rodiny či opatrovateľskej služby. Je najmä pre tých, ktorí pravdepodobne zomrú počas najbližších 5 rokov. Kalkulačka bola vytvorená najmä preto, aby sa rodiny seniorov mohli vopred pripraviť a na základe výsledku mu poskytnúť tú najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť.

Vďaka tomu si môže rodina naplánovať napríklad posledný spoločný výlet. Je dôležité vedieť, koľko času ešte človeku ostáva, aby sme mohli robiť tie správne informované rozhodnutia. Ak je človek vážne chorý, v posledných rokoch je dôležitá najmä kvalita jeho života. Kalkulačka dokáže vyrátať to, koľko času ešte seniorovi ostáva s presnosťou na 6 mesiacov. Samozrejme, kalkulačka neurčí presný dátum úmrtia, vypočíta však riziko, že človek zomrie práve v tom časovom rozpätí, píše portál Daily Mail.