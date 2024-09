Mnohí rodičia ostali poriadne zaskočení, takto sa zmení suma daňového bonusu. Pozrite si prehľadnú tabuľku

Ako sme vás informovali v článku, daňový bonus na dieťa bude po konsolidácii určený najmä pre nízkopríjmové rodiny. Na druhej strane jedna skupina rodičov o nárok na daňový bonus úplne príde.

Zmena daňového bonusu by mala platiť od januára budúceho roka. Podľa nej sa síce výška daňového bonusu bude naďalej odvíjať od veku detí, no veková hranica sa bude upravovať spolu s konkrétnymi sumami bonusu. To v praxi znamená, že niektorí rodičia si prilepšia a iní zas o daňový bonus úplne prídu.

Ako to bude vyzerať v praxi

Odborník Jozef Mihál sa rozhodol ukázať, ako bude táto zmena, týkajúca sa daňového bonusu, vyzerať v praxi. V prehľadnej tabuľke uviedol, akú hrubú mzdu musí poberať rodič na to, aby v roku 2025 dostal plnú sumu daňového bonusu. Zohľadnil pritom aj počet a vek detí a nové rozdelenie vekových hraníc.

Rodičia detí nad 18 rokov, hoci stále študujú, si totiž po novom nebudú môcť uplatniť nárok na daňový bonus.