Mladí kanibali konzumujú ľudí aj s kosťami: Z filmu s hviezdnym obsadením sa ľuďom dvíha žalúdok, označujú ho za snímku roka

Všetci poznáme situácie, v ktorých nedokážeme dobre ovládať svoje túžby a pudy. Čo sa však môže stať, ak je takouto pudovou túžbou chuť na ľudské mäso? Túto otázku si kladie hlavná hrdinka filmu Bones and all, ktorý práve teraz prišiel do slovenských kín. Dievčina v ňom zažíva svoje prvé milostné vzplanutie a práve jej kanibalistické chúťky sú tým, čo má so svojou spriaznenou dušou spoločné.

Maren (Taylor Russel) je mladá žena, ktorá chce to isté, čo my všetci – byť rešpektovaná, byť obdivovaná a byť milovaná. Komplikuje jej to však zvláštna potreba, ktorou trpí odmalička. Vyčíta si, že sa jej kvôli čudesným chúťkam rozpadla rodina a má množstvo otázok.

Rozhodne sa vypátrať svoju odcudzenú matku a práve na ceste za ňou spoznáva charizmatického mladíka menom Lee (Timothée Chalamet). Zvláštne spojenectvo nesúrodej dvojice rýchlo prerastie v lásku až do špiku kostí. Na dlhej ceste ich však čaká množstvo prekážok, pokušení aj ohrození.

Film Bones and all je adaptáciou rovnomennej knihy Camille DeAngelis, ktorá v najbližších dňoch vďaka vydavateľstvu Literárna bašta príde na pulty slovenských kníhkupectiev. O réžiu sa postaral uznávaný Luca Guadagnino, ktorý má na svojom konte romantickú drámu Daj mi svoje meno aj uznávanú prerábku hororového filmu Suspiria.

„Ľudia na okraji spoločnosti majú čosi, čo ma priťahuje a čo sa ma dotýka. Všetky moje filmy sú o vydedencoch a postavy v Bones and all vo mne zarezonovali,“ hovorí Guadagnino o svojej novinke, ktorá je jeho prvým celovečerným filmom, nakrúteným v USA.

Pri výbere témy ho však ovplyvnil aj jeho taliansky pôvod. „Pochádzam z katolíckej krajiny a u nás používame metaforu kanibalizmu v každodennom živote – telo Kristovo označuje tenkú eucharistickú oblátku. A zároveň sme všetci stále zvieratá, sčasti nás riadi rozum, sčasti inštinkt.“

Kanibalskú love romancu Bones and all práve teraz premietajú slovenské kiná. Snímka má všetky predpoklady, že bude svojským prístupom ku kontroverznej téme časť divákov šokovať, poburovať, ale aj fascinovať. Na plátna ju prináša distribučná spoločnosť Continental film.