Mitická sa zamerala na najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva. Pomáha aj vodičom MHD v Bratislave

Pomáhame nemocniciam, zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam starajúcim sa o našich seniorov, záchranným službám ako aj samosprávam a organizáciám poskytujúcim starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva. Minerálnu vodu Mitická sme dodali aj vodičom MHD v Bratislave, ktorí sú v tomto ťažkom období vystavení nástrahám vírusu.

Do iniciatívy sa zapájajú mnohé ďalšie organizácie, ktorým sú minerálne vody postupne distribuované

„Iniciatíva s názvom #mitickapomaha, ktorú sme spustili pred niekoľkými týždňami sa úspešne rozbehla. Pitný režim už putoval do viacerých zariadení, ktoré sú najviac vystavané súčasnej situácii. Minerálnu vodu Mitická sme dodali aj vodičom mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Sme presvedčení, že aj oni sú hrdinovia dnešných dní a stoja v prvej línii boja proti koronavírusu. Dopravný podnik a.s. má tak k dispozícii pitný režim pre svojich zamestnancov. Prostredníctvom iniciatívy tak môžeme vodičom mestských liniek aspoň trocha spríjemniť chvíle v náročnej práci pitným režimom,“ povedala Monika Mišíková, Marketingová manažérka spoločnosti Trenčianske minerálne vody a.s.

Na fungovanie Dopravného podniku v týchto dňoch a na spokojnosť s priebehom odovzdávania minerálnych vôd sme sa opýtali vedúceho odboru marketingu a komunikácie spoločnosti Dopravný podnik a.s. pána Mateja Michlíka:

Aká je momentálne situácia vo vašej spoločnosti? Ako situácia ovplyvnila vaše fungovanie?

Prevádzka mestskej hromadnej dopravy v Bratislave síce prešla na prázdninový režim, avšak obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta naďalej spoľahlivo odvezieme, kam potrebujú. Samozrejme, v platnosti sú niektoré opatrenia na ochranu ako cestujúcich, tak našich zamestnancov. Tie však nespôsobujú žiadny zásadný diskomfort – naopak, tým, že sa znížil celkový počet cestujúcich aj áut na cestách, je bratislavská MHD spoľahlivá a vždy si v nej nájdete voľné miesto na sedenie.

Čo vnímate momentálne ako najviac kritické?

Mrzí nás, že momentálne nemáme toľko zákazníkov, ktorým môžeme poskytnúť naše služby. Kritické situácie momentálne nepociťujeme, avšak samozrejme náročnosť povolania vodičov je v týchto dňoch zvýšená či už kvôli noseniu rúšok počas ich služieb a aj kvôli dezinfekcii interiérov vozidiel, ktoré musia vodiči vykonávať počas svojich prestávok.

Ako Vám pomohol pitný režim od Mitickej a pre koho bude určený?

Ide o veľmi milý krok pre našich zamestnancov, ktorí sú taktiež „v prvej línii“, a ktorí sú za toto gesto a možnosť občerstviť sa počas týchto slnečných dní veľmi vďační. Hoci to možno cestujúci nevnímajú, no keď sa do vodičských kabín oprie slnko, tak aj počas skorej jari v nich býva naozaj teplo. Mimochodom, našich vodičov, ktorí sa starajú o cestujúcich je vyše 1600.

Ako iniciatíva prebieha?

