Milionármi vďaka zálohovaniu plastových fliaš a plechoviek: Rodina zarobila takmer 8 miliónov, majú však veľký problém

Keď sa na Slovensku začali zálohovať plastové fľaše a plechovky, mnohým napadlo, že by z toho mohol byť celkom dobrý biznis. Samozrejme, na to, aby na tom dokázal zarobiť pár eur aj bežný smrteľník, musel by sa snažiť viac než dosť. Rodine z Kalifornie sa to ale predsa len podarilo – vo svojej krajine práve na zálohovaných fľašiach a plechovkách zarobili takmer 8 miliónov dolárov. Na krku však majú problém.

V priebehu ôsmich mesiacov nazbierala istá 7-členná rodina z Kalifornie viac ako 178 ton nápojových obalov. Tie sa rozhodla zrecyklovať, na čom mali zarobiť 7,8 milióna dolárov (niečo vyše 7 miliónov eur), píše web Business Insider.

Tri roky väzenia za zálohovanie odpadu

Ich prefíkanosť ale narazila na problém. Keďže plechovky a plastové fľaše dovážali do Kalifornie zo susedného štátu Arizona, kde sa takéto obaly nezálohujú, dopustili sa podľa kalifornského prokurátora Roba Bontyho podvodu. Ich „zárobok“ je tak hodnotený ako trestný čin a hrozia im dokonca až tri roky väzenia.

Problémom totiž je práve to, že rodina obaly zbierala v Arizone a recyklovala v Kalifornii, kde za recykláciu plastových alebo hliníkových obalov môžu obyvatelia dostať od 5 do 10 centov za kus.

„Recyklačný program v Kalifornii je financovaný spotrebiteľmi a pomáha ochraňovať tunajšie životné prostredie a naše komunity. Tí, ktorí sa snažia narušiť jeho integritu prostredníctvom kriminálnych operácií, budú za to musieť prevziať zodpovednosť,“ uviedol Bonta.

Odpad kradli aj doma, mali aj skrýšu

8-členná rodina sa tak dostala na zoznam kriminálnikov, keďže svoj biznis plán mali naozaj dobre premyslený. Štátny zástupca obvinil všetkých 8 zúčastnených osôb z podvodu a veľkej krádeže, čoho sa dopustili tak, že odpad dovážali z iného štátu a požadovali zaň úhradu.

Vyšetrovateľom sa tiež podarilo objaviť úkryt, kde rodina nelegálne privezený odpad v hodnote takmer 1 milióna dolárov skladovala. Okrem toho mali tiež vykrádať aj kontajnery v Kalifornii a za cudzí odpad si tiež nechávali vyplácať peniaze.

Trojročné väzenie im pritom za toto všetko nehrozí len v rodnom štáte, ale aj v susednej Arizone. Rovnako dlho si tam môžu posedieť za vykrádanie kontajnerov v cudzom štáte.

Samozrejme, aj na Slovensku sa nájdu špekulanti, ktorí si chcú finančne prilepšiť práve zálohovaním PET fliaš a plechoviek. U nás ale zálohovať obaly zakúpené za hranicami nemožno, keďže „zálohomat“ ich kvôli kódu neprijme. Viac informácií o tom, ako na Slovensku zálohovanie funguje, sa dozviete na webe iniciatívy Slovensko zálohuje.