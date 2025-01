Milionár odkázal mestečku 10 miliónov eur. Dôvod vás prekvapí, nikdy tam ani len nebol

Mestečko Thiberville v Normandii získalo nečakaný dar. Muž, ktorý toto miesto nikdy ani len nenavštívil, sa mu rozhodol odkázať 10 miliónov eur. Aký mal na to dôvod?

Dar vo výške 10 miliónov eur

Ako informuje The Guardian, Roger Thiberville mestečko Thiberville osobne nikdy nenavštívil, no bol po ňom pomenovaný. Pochádzal z rodiny vinohradníkov, po rodičoch zdedil majetok v Paríži a pracoval ako meteorológ. Roger však pred niekoľkými mesiacmi zomrel vo veku 91 rokov. Mal značný majetok, no nemal dedičov.

Starostu mestečka s približne 1 700 obyvateľmi prekvapilo, keď jedného dňa dostal telefonát, z ktorého sa dozvedel, že Thiberville sa rozhodol rovnomennému mestečku prenechať svoj majetok vo výške približne 10 miliónov eur. Vedenie mesta sa zatiaľ nerozhodlo, na čo dar (predstavuje približne päťnásobok ročného rozpočtu) využije. Starosta však prízvukuje, že sa k rozhodnutiu celkom iste postaví maximálne zodpovedne a triezvo.

Jediné, čo ich spája, je meno

Jedným z prvých krokov bude splatiť úver vo výške viac ako 400 000 eur, ktorý bol použitý na výstavbu novej základnej školy. Keďže obec je verejnoprávnym subjektom, nebude musieť platiť žiadnu daň z dedičstva. Podľa starostu Thibervilla okrem spoločného mena s mestečkom zrejme skutočne nič nespájalo.

Muž žil v Paríži, kde vlastnil 4 nehnuteľnosti. Milionár za štedrý dar nechcel nič na oplátku, len aby jeho pozostatky uložili na miestnom cintoríne. Podľa The Guardian mestečko nie je vskutku ničím výnimočné. Najbližšia zaujímavosť, bazilika sprístupnená okolo roku 1950, je vzdialená 16 kilometrov. Starosta tu ale plánuje dať vybudovať verejnú záhradu, ale aj futbalové ihrisko.