Milionár nafingoval únos svojej ženy, aby ju potom mohol zachrániť. Teraz mu hrozí 35 rokov za mrežami

Napokon však všetko dopadlo celkom inak, ako si predstavoval. Únos totiž nikdy nie je veľmi múdrym riešením a už vôbec nie v prípade, ak chcete lásku svojho života presvedčiť, aby vás neopúšťala. Milionár si však povedal, že to predsa len skúsi.

Milionár Michael Lawrence Handley sa nedokázal vyrovnať s tým, že ho chce manželka Schanda, s ktorou boli svoju od roku 2006, opustiť. Niet sa však čo čudovať, že chcela odísť. Ako informuje portál USA Today, bol alkoholikom a pravidelne užíval kokaín. Objavili sa aj tvrdenia o domácom násilí a prenasledovaní. Navonok sa zdalo, že je všetko v poriadku, Handley aj Schanda boli uznávanými členmi spoločnosti založili dokonca aj nadáciu, ktorá mala pomáhať pacientom s rakovinou. Za zatvorenými dverami to však také ružové nebolo.

Handley sa však rozhodol, že problém vyrieši bizarným spôsobom. Zaplatil dvom mužom, aby ju uniesli. Chcel sa tváriť, že svoju manželku „zachránil“ z pazúrov nebezpečných zločincov, aby sa do neho znova zamilovala.

Ako píše portál All That Is Interesting, manželský pár sa na súde objavil niekoľkokrát. Handley v roku 2017 dokonca dostal zákaz približovať sa k Schande. To však milionára neodradilo, ba práve naopak. Dvom 27-ročným mužom, Sylvesterovi Braceymu a Arseniovi Haynesovi ponúkol 19 zlatých tehličiek za to, že unesú jeho manželku. Zrejme si však neuvedomil, že jeho stretnutie s mužmi sa podarilo zachytiť na videozáznam bezpečnostnej kamery.

Muži sa zamaskovali ako zamestnanci obchodu s domácimi spotrebičmi a s namierenou zbraňou vtrhli do domu Handleyovcov. Schande na hlavu natiahli vrece a strčili ju na zadné sedadlá dodávky. Nastali však komplikácie, s ktorými páchatelia nerátali. Schonda mala návštevu, v dome bola aj suseda a jej dcéra. Našťastie, únoscovia im neublížili, zviazali ich a nechali ich v dome.

Únoscovia zrejme neboli práve najmúdrejší, v snahe vyhnúť sa dopravnej zápche sa totiž v dodávke rútili po krajnici, čo okamžite upútalo pozornosť miestneho šerifa, ktorý bol neďaleko. Šerif chcel auto zastaviť a potrestať mužov za porušenie dopravných predpisov, nečakane sa však spustila naháňačka. Napokon sa však auto zaseklo v bahne a únoscovia z neho museli ujsť. Schandu našla polícia živú a zdravú, bez akýchkoľvek poranení. Bracey a Haynes sa však utopili vo vodnom kanáli v snahe pred políciou uniknúť.

Schanda Handley was at home with her daughter and a neighbour when two men showed up at the door, dressed in what looked like blue uniforms from an appliance store.#HeraldPremium https://t.co/bvlzIQJAqg pic.twitter.com/cvjQQGlzGG

— nzherald (@nzherald) August 2, 2021