Miliardár prepísal históriu, do otvoreného vesmíru vstúpil prvý „bežný človek“. Pozrite si zábery

Viac ako 1,2 milióna používateľov sociálnej siete X sa vo štvrtok pripojilo k sledovaniu vôbec prvého výstupu neprofesionálnych astronautov do voľného kozmického priestoru, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na spoločnosť SpaceX.

Prvý takýto výstup uskutočnil Jared Isaacman. Po ňom prišla na rad Sarah Gillisová, ktorí sú členmi misie SpaceX Polaris Dawn. Ďalší dvaja členovia misie, pilot Scott Poteet a spolupracovníčka SpaceX Anna Menonová, zostali na palube kapsuly Dragon, aby sa zabezpečilo, že všetko pôjde podľa plánu.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024