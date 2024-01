Microsoft po 17 rokoch pristúpil k veľkej zmene. Naštval tým mnoho svojich používateľov a možno aj vás

Všimnúť si to ale mohli nielen majitelia zariadení, na ktorých je operačný systém od Microsoftu nainštalovaný, ale aj používatelia zariadení Apple, využívajúci kancelársky balík Microsoft 365. Práve v ňom totiž IT gigant uskutočnil veľkú zmenu, ku ktorej sa podujal po 17 rokoch.

Aj keď niektorí používatelia kancelárskeho balíka tvrdia, že zmena je takmer neviditeľná, tí, ktorí s produktami Microsoft 365 prichádzajú do kontaktu pravidelne, si zmenu všimli hneď. Microsoft pritom o svojich krokoch a plánovanej zmene informoval ešte minulý rok v júli. Používatelia si ju ale všimli až teraz, keď sa zmena objavila na väčšine zariadení, píše web Techradar.

Od roku 2007 sa v kancelárskych produktoch spoločnosti Microsoft objavoval ako prednastavený font typ písma s názvom Calibri. To je ale už minulosťou a ako ste si možno všimli aj vy, po 17 rokoch ho vystriedal font Aptos (predtým známy ako Bierstadt).

1. Aptos

First Times New Roman, then Calibri… and now Aptos has become the standard font on Microsoft Office.

Created in 2021, it was — like so many other fonts ever since — inspired by the legendary Helvetica.

But how long will it last as the world's default font? pic.twitter.com/f8wW2Q8EB6

— The Cultural Tutor (@culturaltutor) January 26, 2024