Michal David zažil nečakanú vec, z ktorej vám pôjde mráz po chrbte. Z nočnej mory v raji sa spamätáva doteraz

Chcel si vychutnať pláže zaliate slnkom a pieskom, namiesto toho zažil prírodnú katastrofu. Po tom, ako sa rozhodol stráviť vianočné sviatky inak ako ostatní a odišiel do tepla na Maldivy, čakala ho horkosladká príchuť dovolenky, z ktorej mnohým budú naskakovať zimomriavky. Legendárny spevák opísal chvíle hrôzy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Radosť z mora a slnka vystriedala situácia vystrihnutá ako zo zlého sna. Hoci odvtedy ubehlo už 20 rokov, stále si na to veľmi dobre pamätá, akoby sa to stalo len včera. Napokon, podmorské zemetrasenie nie je bežnou vecou, ktorá sa stáva každý deň. Vedel by o tom rozprávať hitmaker Michal David, ktorý prezradil detaily o vodnej katastrofe pre český portál Novinky.

Z tenisového kurtu bol bazén

Zrejme každý si pamätá na cunami v Thajsku, ktoré malo ničivý dosah a na Vianoce pripravilo stovky tisíc ľudí o život. Vodný živel sa dotkol aj Maldív, hoci v menšej miere. Presne tam smerovali pred rokmi kroky českého speváka, Karla Gotta, Karla Štědrého a hudobného skladateľa Karla Svobodu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Michal_David_oficialni (@michal_david_oficialni)



„Nápad ísť na Maldivy bol môj. Ten prvý týždeň tam bol nádherný. Všetci si to užívali. Dokonca ani po tom, čo sa oblasťou prehnalo cunami, mi nikto nič nevyčítal,“ povedal spevák, ktorý si užíval čas s hudobníkmi v raji. Potom to však prišlo, bolo to ako blesk z čistého neba. Jeho kamaráti hrali tenis, keď zrazu kurt zaliala voda. Stal sa z neho bazén.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa NADACE ANEŽKA 🐘 (@nadace.anezka)



„Sčista-jasna mali vodu po pás. Bol to šok,“ neskrýval prekvapenie Michal David a zároveň priznal, že ich všetkých prepadla panika. „Keď sme dorazili do bungalovu, vo vnútri bolo asi pol metra vody, ale rýchlo ustúpila. Dokonca natoľko, že sme videli koraly, ktoré boli predtým asi meter pod vodou. Báli sme sa preto takzvaného lavínového efektu – teda, že sa to vráti vo väčšej miere, k čomu, našťastie, nedošlo,“ uviedol.

Na dovolenkový raj nezanevrel