Metropola Mexika sa potápa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Nádej na zvrátenie tohto javu už neexistuje

Počas nasledujúcich 150 rokov sa Mexiko, jedno z najľudnatejších miest na svete, môže prepadnúť až o tridsať metrov. Príčinou je odčerpávanie spodnej vody. Tento trend sa podľa novej štúdie zverejnenej v časopise JGR Solid Earth nedá zastaviť. Metropola Mexika sa teraz na niektorých miestach prepadá rýchlosťou až pol metra za rok.

Aztékovia založili mesto Tenochtitlán – čo je dnešné Mexiko – v roku 1325 na ostrove v jazere Texcoco. Po španielskej kolonizácii boli v rámci protipovodňových opatrení vybudované kanály a hrádze, čo viedlo k postupnému odvodňovaniu jazera. V priebehu minulého storočia napokon celé údolie odvodnili prostredníctvom 40-kilometrového kanála a podhorského tunela. Tým sa spustil proces poklesu pôdy, ktorý sa v posledných rokoch zrýchľuje.

V priebehu uplynulých dvoch desaťročí sa v niektorých častiach mesta zrýchlilo prepadanie až na pol metra ročne. Dovtedy to bolo najviac deväť centimetrov za rok. Vedci na mieste nezistili “žiadnu významnú pružnú deformáciu, čo poukazuje na to, že pokles je takmer úplne nezvratný”. Experti zároveň upozorňujú, že prepadanie bude pokračovať, kým sa hladina spodnej vody výrazne nezvýši. Návrat do pôvodného stavu však podľa nich už nie je možný.