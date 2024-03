Mesto svojim zamestnancom omylom vyplatilo vyše 180 miliónov: Teraz sa peniaze snaží získať späť

Predstavte si, že vám na účte zrazu pristane dvojnásobná výplata v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Mnohým by to iste urobilo radosť. Presne to sa stalo štátnym zamestnancom v Zürichu. Mesto im omylom vyplatilo približne 175 miliónov švajčiarskych frankov a teraz sa snaží chybu napraviť.

Peniaze sa snaží získať späť

Podľa webu SwissInfo sa mesto Zürich snaží získať späť približne 175 miliónov švajčiarskych frankov (v prepočte vyše 182 miliónov eur) po tom, ako pre technickú poruchu dostali všetci mestskí zamestnanci za február dvojnásobnú mzdu.

„Neočakávaná suma sa na účtoch zamestnancov objavila v pondelok a bola spôsobená technickou chybou spracovania,“ uviedlo finančné oddelenie mesta. Dokonca aj politici dostali za účasť v parlamente vo februári dvojnásobné odmeny. Presnú príčinu chyby sa zatiaľ nepodarilo vypátrať.

Situácia je mimoriadne komplikovaná

Krátko nato mestskú správu zaplavili telefonáty zmätených zamestnancov. Niektorí z nich žartovali, že peniaze navyše dostali v dôsledku prudkej inflácie, píše Business Insider. Avšak z peňazí, ktoré dostalo asi 30 000 ľudí, sa zamestnanci dlho tešiť nebudú. Musia ich vrátiť. Zürcher Kantonalbank, ktorá platby spracováva, sa ospravedlnila.

Mesto teraz čelí nemalým administratívnym problémom pri vymáhaní peňazí späť. Všetci zamestnanci dostali list s QR kódom, v ktorom sú uvedené pokyny na vrátenie peňazí. Administratívne náklady podľa všetkého uhradí banka. Situácia je o to komplikovanejšia, že niektorým zamestnancom mali byť skutočne vyplatené bonusy v istej výške, iní majú komplikované pracovné zmluvy a niekoľko ľudí zas medzičasom zomrelo.