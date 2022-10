Mesto Lyman je späť v rukách Ukrajiny. Vojská už pri vstupe vztýčili ukrajinskú vlajku

Ukrajinská armáda v sobotu uviedla, že jej jednotky obkľúčili tisícky ruských vojakov v blízkosti kľúčového východoukrajinského mesta Lyman, ktoré bolo od jari pod kontrolou Moskvy. Pri vstupe do mesta už vztýčili ukrajinskú vlajku. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.

„Ruské zoskupenie blízko Lymanu je obkľúčené,“ potvrdil hovorca pre východné velenie ukrajinských síl Serhij Čerevatyj, ktorého citovala ruská agentúra Interfax.

Ukraine’s armed forces raising the blue and yellow flag above the #Lyman entrance sign on the outskirts of the city. „Stabilisation measures“ are being carried out, eastern command says, amid reports that around 5000 Russian soldiers remain trapped inside pic.twitter.com/xWnp4YbkX7

— Luke Harding (@lukeharding1968) October 1, 2022