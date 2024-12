Megaprojekt za 2 miliardy zväčšil európsky mikroštát o 3 %: Časť ihriska pre milionárov vybudovali na mori, na toto poslúži

Monako je známe ako krajina, kde sa milionári môžu vyblázniť dosýta, hovoria mu aj daňový raj či ihrisko milionárov. Vďaka novému ekologickému megaprojektu sa teraz o niečo rozrástlo.

Zväčšili plochu mikroštátu

Ako informuje CNN, v Monaku žije približne 39 000 ľudí, pričom 7 z 10 patrí k milionárom. Obývajú plochu menšiu ako je Central Park v New Yorku. Avšak druhý najmenší suverénny štát na svete sa teraz rozrástol o 3 %. Monacké knieža Albert II. nedávno slávnostne otvoril nový megaprojekt za 2 miliardy eur s názvom Mareterra. Projekt vybudovali na mori, čím sa podarilo zväčšiť plochu mikroštátu.

Súčasťou Mereterry je prímorská promenáda, ale aj množstvo nových luxusných bytov, k dispozícii bude 100 apartmánov a 10 luxusných palácových víl. Ich cena zatiaľ oficiálne odhalená nebola, odhaduje sa ale, že sa bude pohybovať na sume okolo 100 000 eur za meter štvorcový. Ľudia tu budú môcť využívať aj obchody či park. Na zelených plochách bolo vysadených viac ako 1 000 stromov importovaných z Toskánska.

Projekt bol financovaný zo súkromných zdrojov

Masívny projekt bol odštartovaný v roku 2013. Aby ho bolo možné zrealizovať, bolo nutné vybudovať v mori betónové komory, z ktorých bola následne odstránená voda a boli naplnené 750 000 tonami piesku. Výstavba bola financovaná zo súkromných zdrojov, no monacká vláda bude profitovať z 20 % dane z predaja všetkých nehnuteľností.

Nie je to prvý prípad, kedy Monako stavia do mora, vzhľadom na nedostatok dostupných pozemkov. Samozrejme, environmentalistom to robí vrásky na čele. Majú obavy z toho, ako podobná výstavba môže poškodiť morské ekosystémy, najmä koraly. Jeden z projektov bol v roku 2009 zamietnutý aj preto, lebo aj Albert II. vtedy vyjadril obavy o životné prostredie. Podobné projekty sú tak v Monaku v súčasnosti prísne regulované.

Na webovej stránke projektu Mareterra sa uvádza, že projektanti sa radili s odborníkmi na podmorský život a vytvorili nové biotopy pre ryby vrátane umelých porastov morskej trávy. Vývojári tiež sľubujú, že 80 % vykurovania a chladenia v štvrti bude fungovať na báze obnoviteľných zdrojov energie vrátane energie vyrobenej z množstva solárnych panelov.