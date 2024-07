Medveď zabil v lese 19-ročnú turistku, jej priateľ sa na to bezmocne pozeral. Šelma chcela napadnúť aj záchranárov

Žena zahynula po útoku medveďa počas turistiky v rumunských Južných Karpatoch. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním na stredajšiu správu rumunskej tlačovej agentúry Mediafax.

Telo našli po hodine

Medveď zaútočil na 19-ročnú ženu v utorok večer v pohorí Bucegi južne od mesta Brašov, vyplýva z výpovede jej priateľa, ktorý situáciu videl a kontaktoval záchranné zložky, píše web Cancan. Horskí záchranári a policajti našli telo ženy približne hodinu po hlásení. Medveďa, ktorý sa ich tiež snažil napadnúť, zastrelili.

V rumunských Južných Karpatoch žije podľa odhadov úradov asi 8000 medveďov. Rumunsko má po Rusku druhú najväčšiu medvediu populáciu v Európe, píše DPA. Medvede v Rumunsku viackrát zaútočili na turistov a prehľadávali odpadkové kontajnery v obciach a mestách vrátane Brašova pri snahe o nájdenie potravy.

V reakcii na najnovšiu tragédiu vyzval rumunský minister životného prostredia Mircea Fechet na zvýšenie kvót na odstrel medveďov. Minister v minulosti požadoval, aby bolo ročne odstrelených 500 medveďov, no po konzultácii s ostatnými inštitúciami sa toto číslo znížilo na 220.

Agresívne medvede opakovane prevážajú do iných regiónov Rumunska, no táto metóda nepomáha, povedal Fechet pre rozhlasovú stanicu Antena 3 CNN. Podľa jeho slov to vedie len k „presúvaniu problému z jedného okresu do druhého“.