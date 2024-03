Maturita 2024: Poznáme témy slohov z anglického jazyka z úrovne B1, B2 a ostatných cudzích jazykov

Maturanti budú v stredu písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 36 300 žiakov.

V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk (vyše 900 žiakov) a ruský jazyk (554 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 11 maturantov, španielsky jazyk desať a jeden žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka.

Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Písanie slohových prác sa práve začalo a to zverejnením tém. Pozrite si ich.

Téma maturitného slohu z angličtiny 2024 – B1

Téma: Employment

Your friend from Britain is interested in your future job plans. Write a letter (160-180 words) to him/her mentioning the following points:

the possibilities of searching for a job and job opportunities in Slovakia,

your plans to work either in your country or abroad,

your dream job.

Téma maturitného slohu z angličtiny 2024 – B2

Téma: Employment

In your English class, you were asked to write an opinion essay entitled “A Career or

a Family Life?”. In your essay (200-220 words), discuss the following points:

an example of a person with a successful career,

the influence of work on a family life,

your vision for a career in your future

Téma maturitného slohu z nemčiny 2024 – B1

Téma: Beruf

Ihre deutschen Freunde interessieren sich für Ihre Zukunftspläne. Schreiben Sie eine E-Mail

(160 – 180 Wörter), wobei Sie auf folgende Punkte eingehen:

Was verstehen Sie unter dem Wort „Arbeit“?

Wo und wie kann man in der Slowakei eine Arbeitsstelle suchen und finden?

Wollen Sie lieber in der Slowakei oder im Ausland arbeiten? Benennen Sie Vor- und Nachteile.

Was ist Ihr Traumjob und warum?

Téma maturitného slohu z nemčiny 2024 – B2

Téma: Beruf

Im Deutschunterricht sollen Sie einen Aufsatz (200 – 220 Wörter) zum Thema „Karriere oder

Familie?“ verfassen. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:

Was verstehen Sie unter Karriere? Was ist eine erfolgreiche Karriere?

Nennen Sie ein Beispiel für eine Person mit erfolgreicher Karriere.

Was verstehen Sie unter Karrierechancen?

Wie beeinflusst die Arbeit das Familienleben?

Was sind Ihre Absichten für Ihre Karriere in der Zukunft?

Téma maturitného slohu z ruštiny 2024 – B1

Téma: Профессия

Ваш друг/Ваша подруга из России интересуется вашими будущими

профессиональными планами. Напишите eмy/eй письмо (160−180 слов) пo следующим

пунктaм:

возможности поиска работы в Словакии и трудовые возможности,

вы хотите работать в своей стране или за рубежом,

работа вашeй мeчты.

Téma maturitného slohu z ruštiny 2024 – B2

Téma: Профессия

На уроке русского языка вам было задано написать сочинение-рассуждение на тему

«Карьера или семейная жизнь?». В сочинении-рассуждении (200−220 слов)

прокомментируйте следующие пункты:

пример человека с успешной карьерой,

влияние работы на семейную жизнь,

ваше представление о карьере в будущем.

Téma maturitného slohu z francúzštiny 2024 – B1

Téma: Le travail, l’emploi

Votre camarade de France aimerait en savoir plus sur vos objectifs professionnels dans le

futur. Écrivez-lui une lettre (160-180 mots) pour donner votre avis sur les points suivants :

• les possibilités de recherche d’emploi et les opportunités de travail en Slovaquie,

• votre objectif de travailler en Slovaquie ou à l’étranger,

• l’emploi de vos rêves.

Téma maturitného slohu z francúzštiny 2024 – B2

Téma: Le travail, l’emploi

En cours de français, on vous demande d’écrire un texte (200-220 mots) sur l’affirmation

suivante : « Carrière ou vie familiale ? ». Exprimez-vous sur les points suivants :

l’exemple d’une personne qui a, selon vous, réussi sa carrière professionnelle,

l’influence du travail sur la vie familiale,

votre idée de carrière dans le futur.

Téma maturitného slohu zo španielčiny 2024 – B1

Téma: Empleo

Tu amigo de España se interesa por tus planes profesionales para el futuro. Escríbele una

carta (160-180 palabras) en la que le comentes los siguientes puntos:

las oportunidades de búsqueda de empleo en Eslovaquia y la oferta de empleo,

tus planes para trabajar en tu país o en el extranjero,

el trabajo de tus sueños.

Téma maturitného slohu zo španielčiny 2024 – B2

Téma: Empleo

En la clase de español te han pedido que escribas una redacción sobre el tema „¿Carrera

profesional o vida familiar?“. En tu redacción (200-220 palabras), expone los siguientes

puntos:

ejemplo de una persona con una carrera laboral brillante,

impacto del trabajo en la vida familiar,

visión de tu carrera en el futuro.

Téma maturitného slohu z taliančiny 2024 – B2

Téma: L’occupazione

Durante la lezione d’italiano ti è stato assegnato il compito di scrivere una riflessione

sull’argomento “Carriera o vita familiare?” (200 – 220 parole). Esprimiti sui seguenti punti: