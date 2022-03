Maturita 2022: Poznáme témy slohov z anglického jazyka B1, B2, C1 a ostatných cudzích jazykov

Maturanti dnes píšu externý test a slohovú prácu z vybraného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Najviac maturantov si vybralo anglický jazyk, z ktorého počas stredy maturuje na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 34.900 žiakov. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk (1217 žiakov) a ruština (687 žiakov). „Francúzsky jazyk si vybralo 21 maturantov, španielsky jazyk 14 a jeden žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka,“ informovalo ministerstvo školstva.

Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Nasledujúci deň, vo štvrtok 17. marca, čaká externý test z matematiky necelých 5000 maturantov, ktorí si vybrali tento predmet. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 18. marca test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín. V prípade slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude písať obe z uvedených častí približne 1600 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 27 maturantov.

Ak ste zvedaví, aké témy boli pre žiakov vybrané tentokrát, všetko sa dozviete v tomto článku.

Predmet: anglický jazyk, úroveň: B1

Téma: Transport and Travelling

You are planning to travel abroad or across Slovakia. Write a letter (160-180 words) to your English penfriend. Follow these points:

the reasons and aim of your journey/trip,

which means of transport you will use and why,

boarding (eating and staying) during your journey, if necessary.

Predmet: anglický jazyk, úroveň: B2

Téma: Transport and Travelling

In your English class, you have to write an opinion essay entitled ‘Transport and Travelling in My Life’ (200–220 words). Follow these points:

the influence of transport and travelling on the quality of your everyday life,

your positive contribution to the environment – your choice of travelling/commuting,

an unforgettable experience from travelling by any means of transport.

Predmet: francúzsky jazyk, úroveň: B1

Téma: Transport et voyage

Tu vas bientôt effectuer un voyage à l’étranger / en Slovaquie. Écris une lettre à ton ami/e (160 – 180 mots) pour lui expliquer les points suivants :

la raison et l’objectif de ton voyage ;

les moyens de transports que tu vas utiliser et pourquoi ;

tes repas et ton hébergement pendant le voyage.

Predmet: francúzsky jazyk úroveň: B2

Téma: Transport et voyage

En cours de français, vous avez reçu le devoir d’écrire un texte sur le thème « Les transports et les voyages dans ma vie » (200 – 220 mots) en développant les points suivants :

l’influence des transports et des voyages dans ma vie quotidienne ;

mon choix des moyens de transports vis-à-vis de l’environnement ;

un souvenir inoubliable lors d’un voyage.

Predmet: ruský jazyk, úroveň: B1

Téma: Транспорт и путешествие

В ближайшем будущем вам нужно выехать за границу или путешествовать по Словакии. Напишите другу/подруге письмо (160–180 слов) по следующим пунктам:

повод для поездки/путешествия и её/его цель,

какими видами транспорта вы будете пользоваться и почему,

питание и проживание (если нужно) во время поездки/путешествия.

Predmet: ruský jazyk, úroveň: B2

Téma: Транспорт и путешествие

На уроке русского языка вам нужно написать сочинение-рассуждение (200–220 слов) на тему «Транспорт и путешествие в моей жизни» по следующим пунктам:

влияние транспорта и путешествия на качество вашей повседневной жизни,

ваш вклад в oxpaнy окружающeй среды посредством выбора транспорта,

ваше незабываемое впечатление от путешествия, совершённого любым транспортным средством.

Predmet: nemecký jazyk, úroveň: B1

Téma: Reisen und Verkehr

In nächster Zeit sollen Sie ins Ausland fahren, um dort Ihre Ferien zu verbringen.Schreiben Sie Ihrer Freundin/Ihrem Freund einen Brief (160 – 180 Wörter) über Ihre Ferienreise. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein.

Reisevorbereitungen, Ziel und Gründe meiner Ferienreise

Verkehrsmittel, Verpflegung und Unterkunft (Hotel, Pension, usw.)

Erwartungen an Erlebnisse von meiner Reise

Predmet: nemecký jazyk, úroveň: B2

Téma: Reisen und Verkehr

Im Deutschunterricht sollen Sie einen Aufsatz (200 – 220 Wörter) zum Thema „Reisen und Verkehr in meinem Leben“ verfassen. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein.

Einfluss von Reisen und Verkehr auf die alltägliche Lebensqualität

Mein Beitrag für die Umwelt durch die Verkehrswahl

Unvergessliches Erlebnis auf meiner Reise

Predmet: anglický jazyk, úroveň: C1

Téma: Economy

Read the following ideas. Choose one of them and write an opinion essay (260–320 words),

justifying your opinion.

Travelling is a science that leads a man to himself. (Albert Camus)

We travel not to escape life, but for life not to escape us. (unknown author)

The world is a book, and those who do not travel read only a page. (Saint Augustine)

Predmet: nemecký jazyk, úroveň: C1

Téma: Wirtschaft

Lesen Sie die folgenden Gedanken. Verfassen Sie zu einem ausgewählten Gedanken einen Aufsatz (260 – 320 Wörter), in dem Sie Ihre Meinung mit Argumenten belegen.

Das Reisen, das gleichsam eine höhere und ernstere Wissenschaft ist, führt uns zu uns zurück. (Albert Camus)

Man reist nicht, um vor dem Leben zu flüchten, sondern um das Leben nicht zu vergeuden. (unbekannter Autor)

Die Welt ist ein Buch, und wer nicht reist, liest davon nicht eine einzige Seite. (der heilige Augustinus)

Predmet: ruský jazyk, úroveň: C1

Téma: Хозяйство

Прочитайте приведённые нижe мыcли. Выберите однy из них и напишите пo ней эссе (260–320 слов), пpиведя аргументы в пoльзу cвоeгo мнeния.