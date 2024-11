Mattel má na krku poriadny škandál. Na obaly od bábik z filmu Wicked dali odkaz na pornografickú stránku

Americký výrobca hračiek Mattel na balení bábik s tematikou z filmu Wicked omylom odkázal kupujúcich hračiek na pornografickú webovú stránku. Firma uviedla, že túto chybu „hlboko“ ľutuje.

Chyba si počas uplynulého víkendu získala pozornosť na sociálnych médiách. Mnohí ich používatelia zdieľali fotografie adresy URL vytlačenej na zadnej strane škatúľ špeciálnej edície bábik zobrazujúcich postavy z firmu. Namiesto odkazu na stránku filmového štúdia Universal Pictures ide o adresu na stránku s filmom pre dospelých, na ktorú sa môžu prihlásiť spotrebitelia starší ako 18 rokov.

They’re now putting porn site links on the back of children’s toys.

This is from Mattel’s ‚Wicked‘ movie dolls pic.twitter.com/snwMX5S1Hx

— Vision4theBlind (@Vision4theBlind) November 11, 2024