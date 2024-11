Štát rozpredáva vozový park: Limuzína za dvetisíc a ďalšie autá za smiešne ceny. Má to ale háčik

Štát sa neustále zbavuje nepotrebného majetku a snaží sa speňažiť všetko, čo sa ešte dá. Ministerstvo financií preto tentoraz predáva viacero osobných motorových vozidiel za výhodné ceny, z ktorých zaujme najmä jedna.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pre limuzínu Škoda Superb nastavil štát primeranú cenu na 2 000 eur, čo je za tento model z roku 2009 pomerne priaznivá cena. Auto má najazdených 203-tisíc kilometrov, no potrebuje opraviť viacero vecí. Konkrétne ide o výmenu oleja, silentblokov, vákuovej pumpy či turba. Oprava by mohla podľa výpočtov umelej inteligencie stáť okolo 1000 až 1500 eur, čo je za auto tohto typu stále pomerne priaznivá cena. STK a EK má vozidlo platné do októbra 2025.

V ponuke sú aj lacnejšie modely

Okrem spomínanej limuzíny je ešte na predaj viacero lacnejších áut. Cena Peugeotu 308 z roku 2008 je nastavená na 1500 eur. „Na vozidle pri rozbiehaní trhá spojka. Odporúčame výmenu komplet spojky so zotrvačníkom a výmenu oleja prevodovky. Platnosť STK/EK ukončená 21. 10. 2024. Motorové vozidlo je aktuálne dočasne vyradené z evidencie,“ dodáva štát. Na aute je najazdených niečo cez 211-tisíc kilometrov.

Ďalej ministerstvo predáva trojicu vozidiel značky Škoda, každé vozidlo má primeranú cenu nastavenú na 500 eur. Ide o dve Fabie combi z roku 2003 a s rozsiahlymi nedostatkami, a o Škodu Octavia z roku 2002. „Technický stav vozidla nie je vyhovujúci – zodpovedá veku vozidla, počtu najazdených kilometrov a vyžaduje investíciu do opravy nefunkčných častí vozidla,“ dodáva ministerstvo.