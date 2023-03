Matovičov návrh 500-eurovej odmeny za účasť na voľbách neschválili. Parlament ho odmietol

Predseda OĽANO a poslanec Igor Matovič navrhol v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva za účasť na tohtoročných voľbách 500 eur pre každého voliča. Dnes o návrhu hlasoval parlament.

Neschválili 500 eur

Matovič tvrdil, že návrh chce hnutie OĽANO „presadiť za každú cenu“. Ak návrh neprejde, má pripravený plán B aj C. Aké sú tieto plány sa zatiaľ nevie.

Poslanci dnes o návrhu hlasovali. Za bolo 32 poslancov, proti bolo 77 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov. Návrh tak neprešiel cez parlament.

Matovič mal aj pripravený zdroj peňazí na tieto odmeny. Po schválení mimoriadnej dane pre rafinérie na 70 % nadmerného zisku by mal štát podľa Matoviča dostať 500 miliónov eur a práve tieto peniaze mali na to poslúžiť.

Podľa prieskumu by ľudia voliť išli

Odmena 500 eur by bola rozhodne motivujúca. „Z prieskumu Agentúry AKO pre reláciu Na hrane vyplýva, že odmena by presvedčila hlavne voličov, ktorí zvyknú odpovedať, že nevedia, koho by v súčasnosti volili (až 84 % z nich by išlo za odmenu voliť), z respondentov odpovedajúcich pri klasických preferenciách, že nepôjdu voliť, by odmena motivovala 40,3 %,“ uvádzajú Noviny.sk.