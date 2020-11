Matovič zrejme nebude Sulíkov plán akceptovať. Odporučil mu obrátiť sa s ním na inú krajinu

Ak koaličná strana SaS príde s vlastným pandemickým plánom, premiér Igor Matovič (OĽANO) odporúča, aby ho ponúkla krajine, ktorá plán vypracovaný ešte nemá.

Matovič deklaruje, že Slovensko v rámci pandémie nového koronavírusu postupuje podľa schváleného plánu a rozhodnutia epidemiológov, infektológov či verejných zdravotníkov.

Odporúča mu obrátiť sa na inú krajinu

“Vymýšľať vymyslené je zbytočné. Keď aj niečo SaS vymyslí, odporúčam obrátiť sa na krajinu, ktorá túto problematiku nezvláda,” poznamenal Matovič s tým, že šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík môže prísť svojím plánom skúsiť presvedčiť odborníkov, pandemickú komisiu i ústredný krízový štáb.

“Ktokoľvek na Slovensku môže tvrdiť, že vymyslí lepší plán. My sa tu však nehráme v hračkárstve. Bavíme sa o životoch, zdraví a čas plynie. Počet pozitívnych prípadov klesať sám od seba nebude. Musíme prijímať rozhodnutia,” uviedol premiér. Ako tvrdí, Slovensko v boji proti novému koronavírusu nemôže ísť v jeden deň podľa jedného schváleného plánu a ďalší týždeň podľa nového plánu, lebo sa niekto cíti urazený. “To nemôže byť o urazenosti a egu, ale o zákonných postupoch, a tak aj postupujeme,” uviedol predseda vlády.

Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík pripravuje s odborníkmi vlastný pandemický plán, ktorý plánuje predstaviť a zverejniť v najbližších dňoch. Dokument má obsahovať súbor opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Tie však nebudú platiť plošne pre celé Slovensko, ale lokálne podľa závažnosti situácie. Kde bude v súvislosti s pandemickou situáciou problém, navrhuje prijať tomu zodpovedajúce riešenia, teda lockdown a zavretie prevádzok. Tam, kde problém nebude, nemá podľa Sulíka zmysel prijímať tvrdé opatrenia.

Do Vianoc nás zrejme čaká ďalšie testovanie

Na dosiahnutie cieľa limitovať do Vianoc počet denných prípadov nákazy novým koronavírusom na 500, je potrebné približne sedem až 11 miliónov antigénových testov. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) to odhadol po stredajšom rokovaní kabinetu.

“Podľa cieľa, ktorý sme si stanovili na ústrednom krízovom štábe, a zhode, že hlavným nástrojom ostáva masívne testovanie, odhadujem objem potrebných testov v rozsahu dvoch až troch celoplošných testovaní, teda vychádza to na sedem až 11 miliónov testov,” uviedol premiér.

Premiér o tom hovoril v súvislosti s materiálom o nákupe antigénových testov, ktorý v stredu dodatočne predložil na 52. rokovanie vlády. V návrhu nešpecifikoval objem testov, navrhoval však, aby ich zaobstaranie podľa špecifikácie rezortu zdravotníctva bolo v gescii ministerstva hospodárstva. Matovič to vysvetlil jednak tým, že chce využiť voľné kapacity rezortu hospodárstva. “Druhým dôvodom je aj to, že výhodnosť a transparentnosť predchádzajúceho nákupu prostredníctvom štátnych hmotných rezerv vrátane výberu dodávateľa bola spochybňovaná, je tu teda možnosť dokázať, že sa to dá zaobstarať tak, aby to nevyvolalo žiadne pochybnosti,” dodal.

Minister hospodárstva Richard Sulík premiérovmu návrhu nerozumie, tvrdí, že nákup testov nepatrí ku kompetenciám jeho rezortu. Upozornil, že o nákupe antigénových testov koaliční lídri vopred nediskutovali, preto sa aj na stredajšom zasadnutí vlády o ňom prerušilo rokovanie. Sulík novinárom povedal, že o návrhu majú debatovať lídri na stredajšej koaličnej rade a vláda by o ňom mohla rokovať vo štvrtok (19. 11.).