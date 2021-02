Matovič kritizuje “dámy z politiky”. Remišovej sa nepáči, že sa všetko dozvedáme z jeho Facebooku

Ako už býva zvykom, z Facebooku premiéra sa človek často dozvie o nových opatreniach a dôležitých rozhodnutiach. Najnovšie premiér kritizuje svoje kolegyne v statuse za to, že obviňujú Veroniku Remišovú za prepadnutie eurofondov a nepovedali to priamo jej. Namiesto toho, aby to on povedal priamo im, napísal ďalší status.

Remišová dnes skritizovala aj celé minulotýždňové dianie okolo COVID automatu. Nepáči sa jej a odmieta, aby sa ministri a následne aj ľudia dozvedali informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii z Facebooku premiéra alebo ministrov. Rovnako skritizovala aj samotného premiéra za to, že sa odmietol na rokovaniach zúčastniť. Takéto riadenie podľa nej nemôže pokračovať.

Kolegynky Cigániková s Nicholsonovou verejne na tlačovej konferencii dnes obvinili Veroniku Remišovú, že svojou…

Aktualizované o stanovisko Veroniky Remišovej k 15:21

„Žiadna miliarda z eurofondov v roku 2020 neprepadla. Pani europoslankyňa Nicholsonová má zlé informácie. Naopak, hneď po nástupe do funkcie som po náročných rokovaniach presunula 1,1 miliardy eur z nevýkonných výziev na boj s pandémiou COVID-19. Pani europoslankyňa má takisto mylné informácie, pokiaľ ide o rozdelenie prostriedkov. Najväčšiu časť peňazí dostal práve Európsky sociálny fond, do ktorého išlo až 410 miliónov eur a ďalších viac ako 400 miliónov je plánovaných z nástroja REACT-EU. Tieto informácie sú verejne dostupné, pretože boli aj predmetom rokovania vlády.

Takisto je nesprávne tvrdenie, že miliarda eur prepadla z Európskeho regionálneho fondu. Práve naopak, vďaka krízovému manažmentu, cieleným opatreniam a zjednodušeniam procesov neprepadlo v roku 2020 z Európskeho regionálneho fondu ani jediné euro, na rozdiel od predchádzajúcich vlád. Viackrát som o tom informovala verejnosť a oficiálne túto informáciu dostala 13. januára 2021 tiež vláda na svojom rokovaní. Preto som šokovaná vyjadreniami pani europoslankyne. Verím, že ich pani poslankyňa aj verejne dementuje.“

Remišová ostro kritizuje vládu aj premiéra

Minister zdravotníctva Marek Krajčí by mal v spolupráci s hygienikmi a Úradom verejného zdravotníctva SR stanoviť jasné pravidlá, ktoré školy majú byť otvorené a ktoré nie. Požaduje to vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová s tým, že by to mohlo byť zadefinované v COVID automate.

Vicepremiérka na tlačovej konferencii priblížila, že minulý týždeň pandemická komisia určila, ktoré školy sa majú otvoriť a ktoré nie. Následne o pár dní regionálne úrady verejného zdravotníctva vydali opačné rozhodnutia. Spôsobili tým “všade chaos”. Rozhodnutie o otváraní škôl musí byť podľa Remišovej jasné. Školy a zriaďovatelia by mali rozhodnutie vedieť v dostatočnom predstihu, a to v stredu po vláde. Pravidlá musia byť predvídateľné. “Pre firmy sú, ale pre školy nie sú,” poznamenala Remišová.

“O tom, ktoré školy sa otvárajú a ktoré nie, rozhoduje teraz pán bohviekto,” poznamenala ministerka. O situácii sa chce rozprávať s partnermi na koaličnej rade.

Remišová zároveň pripomenula, že na Slovensko majú prísť vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Predpokladá, že všetci učitelia na prvom stupni by mohli byť zaočkovaní za dva týždne. Je to podľa nej dôležité pre bezpečnosť detí, učiteľov aj bezproblémové vyučovanie. Koaličná strana Za ľudí má “plné zuby” spôsobu riadenia vlády. Remišová kritizuje, že ministri sa nemôžu o dôležitej epidemiologickej informácii dozvedieť zo sociálnej siete predsedu vlády.

Pokračuje, že premiér Igor Matovič nechal rokovania o otváraní škôl “plávať”. Na zasadnutí vlády jeden koaličný partner “hlasoval pol na pol”, druhý koaličný partner nehlasoval za uznesenie, ktoré sám navrhol. “Takýto spôsob riadenia už nemôže pokračovať,” skonštatovala Remišová na margo piatkového (5. 2.) rokovania vládneho kabinetu. Za dôležité považuje zlepšenie komunikácie medzi členmi vládnej koalície aj so samosprávami a školami.