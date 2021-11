Matovič ide proti vlastnej očkovacej lotérii. Zuzane, ktorá nevyhrala 400-tisíc, dal kurióznu radu

Nechala sa zaočkovať, prihlásila sa do lotérie, prišla jej potvrdzujúca SMS, pozerala priamy prenos, poznala heslo, no mala oneskorený prenos. Pani Zuzana zo Solivaru urobila všetko správne, no 400-tisíc nevyhrala.

Minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) odporúča Zuzane, ktorá v očkovacej lotérii nestihla včas povedať heslo pre oneskorenie signálu cez internet, aby zažalovala štát a požadovala vyplatenie svojej výhry. Uviedol to v piatok v rozhlasovej relácii Braňo Závodský Naživo. Matovič dodal, že v tomto smere spravil všetko pre to, aby jej boli peniaze vyplatené.

Parlament mal o prípade známom ako „Lex Zuzana“ rozhodovať ešte v septembri, strana Sloboda a Solidarita však s týmto riešením nesúhlasila. Novela zákona mala umožniť, aby mohla byť Zuzane vyplatená výhra 400-tisíc eur. Matovič predložil návrh opäť na októbrovú schôdzu Národnej rady SR, nakoniec ho však z dôvodu chýbajúcej podpory koaličných partnerov stiahol.

Ako jediný minister bol za prísnejšie opatrenia

Bývalý slovenský premiér sa vyjadril aj k téme sprísňovania opatrení kvôli zhoršujúcej sa situácii v tretej vlne pandémie. Vláda SR schvaľovala v stredu návrh zákona súvisiaci s protipandemickými opatreniami a práve Matovič bol za prísnejšie znenie opatrení, ako sa nakoniec schválili. Podľa vlastných slov bol jediný minister, ktorý sa za to postavil. Uviedol to v relácii Braňa Závodského.