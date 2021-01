Máte mužský alebo ženský mozog? Vedci zistili, ktorý z nich je pre vás ten najlepší

Hovorí sa, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. To je, samozrejme, iba prirovnanie toho, aké sú si tieto dve pohlavia odlišné. Okrem fyziologických rozdielov, muži a ženy rozdeľuje aj spôsob uvažovania a myslenia. A za túto oblasť zodpovedá práve mozog. Platí ale to, že žena má “ženský” mozog a muž má “mužský”? Prekvapivo nie a mnohí z nás máme mozog androgýnny – čiže ženský aj mužský.

V najnovšej štúdii uverejnenej v časopise Cerebral Cortex uvádzajú autori, že androgýnny mozog je niečo veľmi bežné a hlavne je to pre nás dobré, uvádza portál The Conversation.

Androgýnia je dobrá

Do existencie tejto štúdie sa v podstate vedecky ani nevedelo, či naozaj existuje androgýnny mozog. Psychologická androgýnia je spájaná s vlastnosťami ako lepšia kognitívna flexibilita, čiže mentálna schopnosť preskakovať od rôznych úloh a myšlienok, ale aj s lepšou sociálnou kompetenciou a duševným zdravím.

Ako to však súvisí s mozgom? Idú ľudia, ktorí sa správajú viac androgýnne do rozporu so svojou biologickou podstatou a robia veci, na ktoré nemajú “optimalizovaný” mozog?

Vedci zistili, že psychologická androgýnia je spojená s menším výskytom depresií či úzkostí a tiež súvisí s vyššou kreativitou.

Vedci dlho uvažovali, aký je v skutočnosti mužský a ženský mozog rozdielny. V literatúre sa uvádza veľa rozdielov medzi týmito mozgami, no niektorí vedci zase tvrdia, že rozdiely sú veľmi malé. Jedna štúdia naznačila, že v skutočnosti je väčšina z nás niekde v spektre medzi týmito dvomi typmi mozgov.

Väčšina z nás má androgýnny mozog

Znamená to však, že ľudia, ktorí sú niekde v strede, sú viac androgýnni? Aby to vedci otestovali, skúmali mozgy takmer 10-tisíc ľudí. Skúmali prepojenia medzi rôznymi oblasťami mozgu, na základe ktorých sa dá charakterizovať, ktorý mozog je viac mužský a ktorý ženský.

Zistili, že mozgy boli skutočne rozdelené v škále naprieč celým spektrom. Približne 25 % účastníkov bolo identifikovaných ako ľudia s mužskými mozgami, 25 % ako so ženskými a 50 % ako s androgýnnymi mozgami.

Štúdia ukázala, že práve ľudia s androgýnnymi mozgami mali lepšie duševné zdravie ako tí, ktorí sa nachádzali na krajoch spektra, teda mali mozgy typické pre mužov a typické pre ženy.

Androgýnia mozgom v skutočnosti prospieva. Sme schopní sa učiť nové veci, či sa prispôsobovať meniacemu sa prostrediu okolo nás. Tieto schopnosti umožňujú lepšie pochopiť vonkajší kontext a vyvodiť optimálnu reakciu.

Prečo je to tak?

Metaanalýza 78 štúdií vykonaná na 20-tisíc ľuďoch ukazuje, že muži s typickým mužským správaním sa napríklad nespoliehajú na iných, chcú mať moc nad ženami, často trpia psychiatrickými problémami a ľahšie podľahnú návykovým látkam. Ženy so ženskými vlastnosťami zase nebývajú uplatnené na trhu práce v odboroch, kde dominujú muži a často končia ako ženy v domácnosti. To ale neznamená, že pre takých ľudí neexistuje nádej. Mozog je do istej miery premenlivý.

Je isté, že androgýnny mozog je ovplyvnený jednak geneticky, ale aj environmentálne a ich vzájomnou interakciou. Vedci sa teraz chcú zamerať na to, ako na androgýniu pôsobia rôzne environmentálne faktory, napríklad vzdelanie.