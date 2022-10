Mäsožravci alebo vegetariáni? Podľa novej štúdie častejšie trpia depresiou títo ľudia, možné dôvody vás prekvapia

Jedlo je neoddeliteľnou súčasťou ľudských životov, no naše jedálničky sa líšia. Nová štúdia sa pozrela na to, ako súvisí strava s depresiou. Ukázala, že pri vegetariánoch je pravdepodobnosť postihnutia týmto duševným ochorením väčšia ako pri „mäsožravcoch“. Možné dôvody sú ale iné, než by ste si mohli myslieť, informuje The Conversation.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nová štúdia uverejnená v časopise Journal of Affective Disorders prišla so záverom, že vegetariáni majú približne dvakrát viac depresívnych epizód ako ľudia, ktorí jedia mäso.

Ešte predtým, ako vegetariánstvo odsúdite, je nutné dodať ďalšiu zaujímavú informáciu, a to, že súvislosť medzi vegetariánstvom a depresiou existuje nezávisle od príjmu potravy.

Depresiu nespôsobuje nutričný obsah vegetariánskej stravy

Štúdia bola zrealizovaná z údajov zozbieraných v Brazílii a na túto spojitosť sa pozrela komplexnejšie. Zobrala do úvahy aj ďalšie podstatné faktory, ktorými je celkový počet prijatých kalórií, bielkovín, mikroživín alebo spracovanie potravín.

Ukázala, že vyššia miera depresie u vegetariánov nie je spôsobená nutričným obsahom ich stravy.

Dôvody môžu byť rôzne

The Conversation vysvetľuje, že odpoveďou môže byť pohľad z druhej strany. A teda, že ľudia s depresiou sa skôr stávajú vegetariánmi ako tí, ktorí depresiou netrpia. Napríklad z pocitu viny zo zlého zaobchádzania so zvieratami.

Vegetariánstvo a depresiu môže spájať tretia premenná

Ďalším možným dôvodom je prijatie vegetariánov do spoločnosti. Napriek tomu, že vegetariánstvo či dokonca vegánstvo sa v uplynulých rokoch rozšírili, v mnohých prípadoch sa títo ľudia stretávajú s nepríjemnými komentármi. Vegetariánstvo môže taktiež vplývať na ich vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Za touto spojitosťou však môže byť aj tretia premenná, a to spoznanie odvrátenej a krutej strany mäsového priemyslu.

Štúdia síce priniesla zaujímavé pohľady na spojenie medzi vegetariánstvom a depresiou, stále tu však zostáva množstvo nezodpovedaných otázok. Faktom je, že v Brazílii nie je vegetariánstvo tak rozšírené ako v krajinách, kde je akousi spoločenskou normou. Takže je otázne, ako by tento výskum dopadol niekde inde.