Martin priniesol na Slovensko van, ktorým sa vozili americkí hippiesáci: Výlet ním ťa vtiahne späť do 70. rokov

Martin Židuljak spojil svoju vášeň ku starým autám so zážitkovým cestovaním a priniesol originálny projekt. Keď sa dostal k tejto sýto oranžovej dodávke, okamžite ho očarila. Rozhodol sa s týmto ikonickým autom podeliť aj s ostatnými, a tak ním môže vyraziť na road trip aj vy.

Linda má za sebou skutočne originálny príbeh. Kým sa dostala na Slovensko, prešla kus sveta. Viac ako 30 rokov sa vozila spoločne s americkými hippiesákmi a prežívala s nimi jedno dobrodružstvo za druhým. Je to dodávka s originálnym príbehom, ktorý vás pri cestovaní vráti späť do týchto vzrušujúcich čias.

V rozhovore s Martinom, zakladateľom vandruj.sk, sa dozviete: Ako vznikla jeho láska k starým autám a dodávkam?

Čo ho najviac zaujalo na oranžovom vane – Linde?

Ako brázdila Linda viac ako 30 rokov cesty s americkými hippiesákmi?

Prečo sa volá práve Linda a ako sa dostala až k Martinovi na Slovensko?

V čom je výlet takouto dodávkou výnimočný?

Na aký typ výletov je Linda vhodná a čo ponúka svojim prenajímateľom?

Aké sú reakcie ľudí, keď vás vidia šoférovať žiarivú Lindu?

Kto stojí za projektom vandruj.sk a ako vznikol? Bol prvotný zámer ponúkať dodávku na prenájom aj ostatným?

Už od malička ma niečo ťahalo k starým autám. Roky prešli a táto platonická láska sa rôznymi udalosťami a obdobiami zmenila na lásku naozajstnú – VW Van mi prirástol k srdcu a sa stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Stal sa mojou záľubou, životným štýlom, ale aj prácou.

Už zopár rokov sa teda zaujímam o dodávky značky Volkswagen, predovšetkým o tie z 50. až 90. rokov. Keďže sú tieto ikonické vozidlá už pomerne vzácne a ťažko zohnateľné, hľadám ich takpovediac po celom svete. Vďaka tomu sa mi cez garáž prehnali rôzne zaujímavé kusy, až raz prišiel Volkswagen T2 z roku 1974, ktorý som zohnal v Anglicku. Nebol najvzácnejší, nebol najstarší, nebol ani ničím výrazne zaujímavý v porovnaní s inými. Niečo ma na ňom však očarilo viac ako obvykle.

Tuším, že to bola tá radosť v očiach okoloidúcich zakaždým, keď som sa s Lindou niekde previezol. Oranžová žiarivá farba, šialený zvuk klaksónu, kvietkované záclonky. Toto vytváranie radosti ľuďom sa mi zapáčilo, a tak sme na jar 2020 pri pive s kamošmi vymysleli projekt, vďaka ktorému sa snažíme rozdávať radosť pomocou starých hippie vanov, ktoré dnes už tak ľahko neuvidíš. A nie ešte požičiaš. A na Slovensku! A tak vzniklo vandruj.sk, na ktorom v súčasnosti okrem mňa pracuje aj moja priateľka Nikola a kamarát Michal.

Ponúkať Lindu na prenájom nebol prvotný zámer, no v čase, keď som Lindu kupoval, zhodou náhod mi napísalo zopár ľudí, či by som im nevedel poskytnúť jedno z mojich áut na svadbu alebo výlet a to bol asi práve ten zlom, kedy som začal nad niečím podobným uvažovať. Navyše, Linda bola sympatická a vzbudzovala dobrý dojem, takže bola super kandidátom.

História vášho vanu – Lindy je zaujímavá. Priblížite nám ju?

Je to Volkswagen Transporter T2, ktorý bol skonštruovaný 10. 05. 1974 v nemeckom meste Hannover. Z Nemecka putoval cez oceán do Los Angeles, kde spolu s americkými hippiesákmi brázdil cesty naprieč krajinou vyše 30 rokov.

Ako čas plynul, van zmenil majiteľa a putoval naspäť do Európy, konkrétne do Anglicka, kde sa už naň tešila postaršia dáma Linda, po ktorej tento van nesie meno. Po rokoch slúženia a krásnych chvíľ sa ju majiteľka rozhodla predať a práve ja som bol ten šťastlivec, ktorému sa podarilo stať sa jej novým majiteľom.

Poznáte aj nejaký konkrétny príbeh Lindy z tohto obdobia? Alebo miesta, ktoré navštívila?

Miesta, ktoré navštívila a zážitky, ktoré prežila, si poctivo stráži, no vedzte, že za 47 rokov zažila toho naprieč Amerikou a Európou naozaj kopec. Je to poriadna cestovateľka už od roku 1974, odkedy navštívila obrovské množstvo známych aj neznámych miest a robila spoločnosť ľudom z rôznych krajín a vrstiev. Linda spája a jazda v nej ťa vtiahne späť do 70. rokov a aj ty môžeš byť súčasťou tohto tripu.

Keď sa van dostal do vašich rúk, prešiel rekonštrukciou? Čo všetko ste zmenili alebo upravili oproti pôvodnému autu?

Linda sa dá považovať za vzácnu nielen kvôli tomu, že všeobecne VW T2 patrí medzi vyhľadávané a cenné veterány, ale aj kvôli tomu, že je takmer v pôvodnom, nerekonštruovanom stave. To znamená, že nikdy nebola celá prestriekaná, všetky drobné šrámy a „vrásky“ zvýrazňujú jej divoký cestovateľský životný štýl a každý z nich má ten príbeh.

To však neznamená, že v pôvodnom stave ostali aj technické prvky, práve naopak. Najmä v letnom období jazdí mesačne tisícky kilometrov, a preto musíme neustále dbať na technický stav, čo však niekedy dá v prípade tejto „dôchodkyne“ poriadne zabrať.

Pridali sme jednoduchý obytný interiér, vďaka ktorému je možné v našej Linde prežiť zopár dní, tento však plánujeme po sezóne z auta vybrať a spraviť nanovo v kvalitnejšom a vymakanejšom prevedení. Nechajte sa prekvapiť.

Aké zariadenie pre cestovateľov ponúka?

Na túto sezónu je vybavená rozkladacou posteľou pre dvoch, plynovým varičom, najrôznejším riadom, kempingovým stolom a stoličkami, základom na varenie a prežitie, tiež tu naši dobrodruhovia môžu nájsť spoločenské hry, hojdaciu sieť a iné drobnosti, ktoré môžu na výlete potešiť.

Môžeme sa s ňou vydať na cesty aj do zahraničia alebo je skôr vhodná na potulky po Slovensku?

S Lindou, ktorá už je predsa len staršia pani, odporúčame najmä spoznávanie krás nášho Slovenska, prípadne i susedných krajín, no výlet s ňou nie je o hltaní kilometrov, ide skôr o pohodovú jazdu, radosť a pôžitok a o uvedomenie si, že sa niet kam ponáhľať. Usilovne však pripravujeme ďalšie obytné vany, aj modernejšie, s ktorými bude výletníkom umožnené cestovať aj napríklad k moru, či do Álp, každý si nájde to svoje.

Máte vo svojej ponuke aj ďalšie vozidlá? Alebo ich plánujete pridať?

Momentálne už vyše pol roka pracujeme na ďalších vanoch, ktoré budú pre dobrodruhov dostupné už čoskoro. Nechceme hneď prezradiť všetko, no máme v pláne predstaviť tri ďalšie obytné dodávky, v ktorých sa vyspia miesto dvoch až štyria ľudia (z toho dvaja v otváracej streche pod hviezdami), s mini kuchynkou, vodou, plynom, chladničkou, elektrikou. Zjednodušene povedané – bude to už ozajstný domov na kolesách. A to stále v retro štýle, teda tak, ako to máme radi. V blízkej dobe začneme na našom Instagrame tieto vany predstavovať.

V čom je podľa vás najväčší zážitok vydať sa na výlet v takomto netradičnom prostriedku?

Dovolenka vo vane je úplne iný rozmer dovolenkovania, na aký je väčšina ľudí zvyknutá. V poslednej dobe sa však tento trend rozširuje, pretože takú slobodu a nezávislosť ti len veľmi ťažko poskytne iný typ rekreácie. Nazval by som to domovom na kolesách. Zbalíš si veci, naštartuješ auto a ideš. Ideš kam len chceš, zastavíš, kde sa ti páči, uvaríš si obed zo surovín, ktoré nájdeš v aute, vyberieš si stoličku a pozoruješ okolitú krajinu.

Môžeš ostať na jednom mieste pár hodín či pár dní, nepotrebuješ si nič plánovať a hlavne si uvedomíš, že k životu možno nepotrebuješ až tak veľa, ako si si myslel. Avšak, ani tieto moje slová nedokážu popísať tú slobodu, treba si to skúsiť na vlastnej koži.

Aké sú najčastejšie reakcie ľudí, keď vidia na cestách vašu oranžovú dodávku?

Jazda v Linde je veľmi špecifická a človek, ktorý sa vozí v bežnom aute, si len ťažko vie predstaviť, aké reakcie môže vzbudzovať táto farebná krabička s VW logom na čele. Je takmer neuveriteľné, ako sa pri prefrčaní Lindy rozžarujú úsmevy, ľudia mávajú, blikajú, ukazujú palce nahor, zrazu je všetko veselšie a je vidieť, ako pársekundový „prelet“ nášho vanu cez ulicu zlepšuje náladu väčšine ľudom navôkol. Je to neopísateľný pocit.

Pre viac zaujímavostí a informácií navštívte oficiálnu stránku vandruj.sk, kde si môžete Lindu aj prenajať alebo profil na Instagrame či Facebooku, na ktorom sa pokocháte jej fotografiami.