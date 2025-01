Marta Jandová otvorila citlivú tému a priznala, ako sa cítila po odstránení pŕs. Toto by nechcel zažiť nikto

Prednedávnom porotkyňa úspešnej talentovej šou šokovala svojím priznaním, že sa rozhodla vykonať preventívne opatrenie, ktoré spočívalo v odstránení pŕs a vaječníkov. Keďže ju rakovina pripravila o jej milovanú mamu, prepadli ju obavy o svoje vlastné zdravie. Išla pod nôž a hoci dnes to už má za sebou, na nepríjemné obdobie vo svojom živote si bude pamätať až do smrti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sme uviedli v predošlom článku, speváčka mala riziko vzniku rakoviny vaječníkov okolo šesťdesiatich percent a rakoviny pŕs okolo osemdesiatich, deväťdesiatich percent. Nič nechcela nechať na náhodu a začala konať, čo urobila hlavne kvôli svojej dcérke. Ťažko si predstaviť, čím všetkým si musela prejsť, speváčka sa to snažila ozrejmiť bližšie v šou Face to Face.

Bolesť zvládla, psychika bola horšia

Zatiaľ čo odstránenie vaječníkov nie je vidieť a nikto to nespozná, iné je to v prípade ženskej citlivej časti tela, akou sú prsia. Podľa slov Marty Jandovej, mala počas operácie 44 rokov a to, že nebude mať menštruáciu, jej vôbec nevadilo. „Človek berie hormóny, ktoré nahradia to, čo vaječníky vyrábajú, a mne to sadlo skvelo,” uviedla speváčka. Hoci sa z toho rýchlo otriasla a priznala, že má vysoký prah bolesti, horšie to bolo po psychickej stránke v prípade spomínaných pŕs.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Stephie (@stephanie.lauber)



„Prsia sú však viditeľné, je tam jazva cez celý hrudník, je to hnusné. Aj keď som ich nikdy nikomu cudziemu neukazovala, v prsiach bola pre mňa sexualita. Prsia tam zostanú, dá sa preč len mliečna žľaza a dá sa to domodelovať, takže ich stále mám,“ priznala Marta, ktorá s rekonštrukciou ihneď začala, takže si to nikto nevšimol. Aj keď iní ľudia v jej okolí o tom vôbec nevedeli, Marta videla, aké stopy to zanechalo na jej tele.

„Keď som sa pozrela do zrkadla, boli tam veľké červené jazvy. Teraz nechápem, prečo som sa vtedy cítila tak divne, no ten moment po operáciách je zvláštny. Že by som doma chodila nahá, to neexistovalo, vždy som to schovávala,” vyšla s pravdou von porotkyňa šou, ktorá sa bála hlavne o svoju Marušku. Nechcela dopustiť, že by sa jej mame niečo stalo. Speváčka však má strach o svoju dcéru aj preto, že by mohla rakovinu podediť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Marta Jandová – Zpěvačka (@marta.jandova)

Rakovina v rodine