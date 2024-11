Mária Čírová prezradila, čo sa snaží naučiť svoje deti. Jej úprimné slová o chode jej domácnosti vás prekvapia

Speváčka je známa nielen svojím talentom, ktorý predvádza na pódiách. Obľubu si získala i vďaka svojej dobrosrdečnosti a milej povahe. Bez prehnania možno povedať, že je taktiež príkladnou matkou, ktorá svojim deťom dopraje prvé i posledné.

Hoci v hudobnej brandži žne jeden úspech za druhým, čomu sa teší, pre trojnásobnú mamičku Máriu Čírovú je veľmi dôležitá rodina. Ako naznačila pre portál Hudba, už dlhé roky udržiava rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Na veľa vecí bola sama

Rodinu si speváčka začala budovať veľmi skoro. Zatiaľ čo sa jej rovesníčky zabávali, ona prevzala úlohu mamičky a starala sa o deti i celú domácnosť.

„Mamou som sa stala vo svojich čerstvých dvadsiatich rokoch a to vás naozaj naučí veľa. Keď ste sami vo veľkom meste, mimo rodiny, musíte sa naučiť organizovať svoj život úplne od základu,” priznala Mária, ktorá bola na veľa vecí sama. Jej manžel bol hudobným producentom, takže pre pracovnú vyťaženosť jej nemohol často pomáhať. Preto sa starala o domácnosť, deti a všetko manažovala z domu, keď mala len 20 až 24 rokov.

Dokonca to prešlo do štádia, kedy počas prvých rokov nepoznali, čo je to víkend. „Manžel pracoval nepretržite a ja som musela nájsť spôsob, ako udržať rodinu v chode, aj keď som bola väčšinou sama,” uviedla speváčka, ktorú dnes manžel chváli za to, ako si so všetkým poradila a vedela plánovať domácnosť i rodinný život.

Drina sa vyplatila