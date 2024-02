Marec bude pokračovať v trende, ktorý nastolil február: Čakajú nás ďalšie teplé dni, v istom okamihu však príde k zlomu

Meteorologická zima je za nami a pred nami je jar, aj keď posledné týždne môžu vyvolávať pocit, že jar je tu už dávno. Nadpriemerné teploty budú pokračovať aj počas marca a návrat zimy s tuhými mrazmi netreba očakávať. Sneženie však môže prekvapiť, informuje iMeteo.

Prekonávame rekordy

Tento rok je február zaujímavý nielen tým, že je priestupný, ale aj svojimi extrémne vysokými teplotami. 29. deň mesiaca opäť priniesol najvyššiu priemernú teplotu, v Žiari nad Hronom sa vyšplhala nad +18 °C. Teplo bolo aj v Žiline, a to až vyše +17 °C.

„Tohtoročný február bol najteplejším februárom v novodobej histórii meteorologických meraní a predpoveď naznačuje, že aj marec začne v podobnom duchu počasia,“ predpovedá iMeteo a dodáva, že prvé marcové dni by mali byť opäť veľmi teplé.

Existuje však šanca, že sa aj ochladí, a to už na konci budúceho týždňa.

Zima ešte môže prekvapiť

Marec bude pokračovať v trende, ktorý nastavil február. Na územie Slovenska bude aj naďalej prúdiť teplý vzduch, podľa portálu ho však môžu narušiť jednotlivé frontálne vlny.

Tie prinesú dočasné ochladenie a zrážky. „K zmene by mohlo dôjsť už v priebehu budúceho týždňa. Okolo 6. marca avizuje ansámbel modelu ECMWF ochladenie, ktoré by v Bratislave mohlo stiahnuť teploty k nule,“ píše iMeteo. Na severe krajiny by sa ochladenie mohlo prejaviť ešte výraznejšie a nemožno vylúčiť ani to, že prinesie snehovú nádielku.

Okolo 18. marca by malo zavládnuť ešte premenlivejšie počasie a vpády chladného vzduchu sú oveľa pravdepodobnejšie. To do vyššie položených oblastí môže priniesť prechodné mrazy a sneh.