Marcinková prichádza s ďalšími informáciami: Niektoré odbery pupočníkovej krvi vykonali bez súhlasu. Ten si pýtali až dodatočne

Poslankyňa z poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Vladimíra Marcinková na tlačovej konferencií oznámila, že po zverejnení jej blogu, ktorý odhaľoval biznis s pupučníkovou krvou slovenských novorodencov v Holandsku, sa jej ozvali viacerí odborníci a aj Slovenská hematologická spoločnosť.

Na druhý deň, kedy poslankyňa prezradila verejnosti jej zistenia, sa títo odborníci zhodli na tom, že neodporúčajú spoplatnený odber pupočnej krvi. Tvrdia, že sa táto krv využije v 0,04 % prípadoch. Slovenská hematologická spoločnosť vydala stanovisko, že vlastné využitie pupočníkovej krvi nemá medicínsky význam. Vhodnejšia je darcovská pupočníková krv, ktorá bola práve predmetom obchodu v Holandsku.

„Uvedené do omylu“

„Veľkorysé darkyne sa rozhodnú darovať krv z pupočníka ich novorodenca, ktorá môže byť využitá na darcovské účely, tam všetky deklarujú, že predpokladom, na čo bude využitá pupočníková krv, ktorá má vzácne krvotvorné bunky, bolo práve liečenie onkologických ochorení, ťažko chorých a často aj detských onkologických pacientov. Tu sa cítia tieto darkyne uvedené do omylu,“ popísala Marcinková.

Zároveň však poukázala na to, že pri tomto dobrovoľnom odbere sa často hraničí aj s porušovaním práva, mnohé pacientky, ktoré darcovský odber odsúhlasili, na to podľa Marcinkovej prikývli až potom, čo bol odber vykonaný. Poslankyňa upozorňuje, že takéto zachádzanie je v rozpore s legislatívou.

Riaditeľ sa usvedčil sám

Marcinková vyzdvihla aj to, že po jej oznámení investigatívni novinári prišli na prepojenie riaditeľa Národnej transplantačnej organizácie Daniela Kubu na samotnú spoločnosť, ktorá s pupočnou krvou obchoduje. Riaditeľ sa usvedčil sám, že bol vo veľkom konflikte záujmov, keď kontroloval zariadenie, a zároveň bol v jej správnej rade. Poslankyňa SaS poukázala, že kontroloval sám seba, čím bola kontrola nijaká.

„Ja len dúfam, že takéto darcovské odbery sa už nedejú, neviem to povedať presvedčivo, takéto odbery boli zastavené len na pôrodníckej klinike v Trenčine, na ďalších klinikách o takýchto postupoch neviem,“ priznala Vladimíra Marcinková.

Poslankyňa tiež oznámila, že v súčasnosti má vecnú komunikáciu s Ministerstvom zdravotníctva SR a verí, že rezort dopomôže k dôvere pacientiek a rodičiek, aby sa obchodovaniu s pupočníkovou krvou zabránilo. V stredu bola na stretnutí s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom.

„Pán minister spomenul dozor nad takýmito zariadeniami, ktoré na základe licencie ministerstva zdravotníctva robia na komerčné, ale aj na darcovské účely. Dozor zo strany ministerstva bol dlhé roky zanedbávaný, nerada by som to teraz hádzala na krk ministrovi, ktorý je pár dní na stoličke. Možno by som vstúpila do svedomia všetkým ministrom, ktorí v tomto úrade sedeli, a nepozreli sa na tieto praktiky,“ vyhlásila Marcinková.

Kontrola každé dva roky nebola

Podľa jej informácií od roku 2014 žiadna kontrola ministerstva nebola, podľa zákona by mala byť každé dva roky. Poslankyňa pripustila, že dozor ministra zdravotníctva Kamila Šaška je na mieste, aj keď podľa nej mohol byť skôr. Napriek tomu verí, že sa dozvedia viac o fungovaní tejto spoločnosti, budúci týždeň bude mať ďalšie stretnutie s rezortom zdravotníctva.

V novembri bude aj poslanecký prieskum v Národnej transplantačnej spoločnosti, podľa Marcinkovej sa budú podrobne pýtať, ako jej dozor prebiehal, keď sa pupočníková krv dostala až do zahraničia. „Ak majú mať darcovia dôveru, že sa s ich darcovským materiálom nakladá v súlade s tým, prečo to robia, lebo chcú zachraňovať ľudské životy, tak my im tú záruku ako štát musíme dať,“ vyhlásila na záver poslankyňa Vladimíra Marcinková s tým, že pri pupočníkovej krvi bola tá dôvera narušená u darcov.